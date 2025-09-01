Matan a tiros a un niño de 11 años tras tocar el timbre de una casa junto a sus amigos en Houston

Un niño de 11 años ha muerto este domingo tras recibir un disparo después de tocar el timbre de una casa a modo de broma en Houston (Estados Unidos). El suceso ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 23:00 horas, en el vecindario de Clinton Park, en el este de Houston. Según las autoridades, un residente de la vivienda abrió fuego contra el grupo de menores después de que estos tocaran el timbre y salieran corriendo. El niño recibió varios impactos de bala y cayó herido de gravedad.

De inmediato fue trasladado a un hospital cercano, donde permaneció en estado crítico durante horas. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el menor falleció.

El portavoz del Departamento de Policía de Houston, Shay Awosiyan, ha confirmado que «la investigación continúa abierta». Un sospechoso fue detenido inicialmente para ser interrogado, pero más tarde fue puesto en libertad sin cargos, a la espera de nuevas pruebas. Las autoridades han emitido una orden de registro vinculada al caso y no descartan futuras detenciones.

«Este es un caso complejo y seguimos recopilando evidencias para determinar qué ocurrió exactamente y si los disparos fueron en defensa propia o una respuesta desproporcionada», señaló el teniente Amber Khan en declaraciones a los medios estadounidenses.

10-year-old boy shot while playing ‘ding-dong-ditch,’ Houston police say pic.twitter.com/IWiUQ5mJBO — Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2025

Bromas mortales en Estados Unidos

La tragedia de Houston no es un hecho aislado. En los últimos años, varias bromas similares han terminado en violencia letal en diferentes partes de Estados Unidos, lo que ha encendido un debate sobre los límites de la defensa propia y la facilidad de acceso a las armas.

En California, en septiembre de 2023, un hombre de 45 años fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser hallado culpable de embestir con su coche a tres adolescentes que habían llamado a su puerta como parte de la broma ding-dong ditch. Los jóvenes, de entre 16 y 18 años, murieron en el acto. Durante el juicio, la fiscalía argumentó que el acusado actuó con «premeditación y total desprecio por la vida humana».

En Virginia, en mayo de 2025, un hombre de 33 años fue arrestado tras disparar contra un grupo de adolescentes que grababan un vídeo para TikTok imitando la misma broma. Una de las víctimas, un joven de 18 años, murió a causa de las heridas de bala. El autor de los disparos fue acusado de asesinato en segundo grado y de uso indebido de un arma de fuego. El caso sigue pendiente de juicio, pero ha reabierto el debate sobre el papel de las redes sociales en la proliferación de estas prácticas y la escalada de violencia en comunidades residenciales.