Detenida por amenazar con un revólver a una mujer y sus 4 hijos menores en Palma: «Os voy a matar a todos»

La Policía Nacional ha arrestado a una mujer en Palma por amenazar con un revólver de aire comprimido a una mujer y sus cuatro hijos menores de edad en una vivienda que comparten en el conflictivo barrio de Son Gotleu. «¡Os voy a matar a todos!», gritó la detenida a sus víctimas.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 20 de agosto, cuando agentes del Grupo de Atención al Ciudadano se dirigieron a Son Gotleu ya que, al parecer, una mujer había amenazado con un arma de fuego simulada a otra y a los hijos menores de ésta, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa.

Al llegar a la vivienda en cuestión, los policías localizaron a la víctima acompañada de cuatro menores de edad. Dentro del domicilio, los agentes también encontraron a una pareja, una mujer y un hombre.

En ese momento, la victima de las amenazas informó a los agentes que, mientras se encontraba en la vivienda en compañía de sus cuatro hijos, la presunta autora de los hechos se dirigió a éstos de manera amenazante, gritándoles «os voy a matar a todos», mientras les apuntaba con un arma de fuego.

Posteriormente, la patrulla policial se entrevistó con la presunta autora de los hechos, quien manifestó que, mientras se encontraba en el interior de su habitación, cuatro varones entraron sin su permiso y que, al sentirse amenazada, sacó el arma, si bien no iba a usarla contra nadie.

Finalmente, los policías detuvieron a la presunta autora por un delito de amenazas graves, y la trasladaron a dependencias policiales, interviniéndole un revólver de aire comprimido.