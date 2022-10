La lechuga del ‘Daily Star’ celebra su victoria sobre la fachada del Parlamento británico

La lechuga más famosa de la historia del Reino Unido, vencedora absoluta en su pugna con la primera ministra Liz Truss, ha celebrado su victoria sobre la fachada del Parlamento británico. El Daily Star, creador de la historia más divertida de la prensa británica de la última semana, no ha querido desaprovechar la ocasión y ha proyectado la imagen de la simpática verdura sobre la sede de los avergonzados diputados de un país que no está acostumbrado a que sus líderes no sean capaces de permanecer en el cargo más de mes y medio sin hacer el ridículo.

Tal es el bochorno de la clase política que los principales afectados, los miembros del Partido Conservados han prometido relevar a la efímera Liz Truss en una semana y no alargar el debate dos meses como ocurrió con ella. Y eso que lo mejor de todo este sainete es que el sucesor podría ser nada menos que… Boris Johnson.