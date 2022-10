La primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, ha dimitido este mismo jueves de su cargo. El pasado viernes, 14 de octubre, el diario británico Daily Star lanzó el siguiente reto: «¿Liz Truss seguirá siendo primera ministra dentro de los 10 días de vida útil de una lechuga?». Para ello, subieron a su canal de Youtube la imagen de una lechuga caracterizada como la ex primera ministra británica y con un reloj en tiempo real. El reto se hizo en mitad de la incertidumbre sobre su continuidad y finalmente se ha confirmado: la lechuga de 60 peniques ha aguantado más que Liz Truss.

La mandataria británica ha durado hasta el día 7 de vida útil de esta lechuga. El diario británico lo ha celebrado en las redes sociales con el siguiente mensaje: «La lechuga ha sobrevivido oficialmente a Liz Truss y ganó. Saludad todos a la lechuga». Este mensaje se ha vuelto viral rápidamente a los pocos minutos.

