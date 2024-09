Hillary Clinton y Kamala Harris exigen multas, sanciones y hasta la cárcel para quienes difundan «bulos»

La ex candidata demócrata Hillary Clinton y la vicepresidenta Kamala Harris, actual candidata a la Casa Blanca, exigen multas, sanciones y hasta la cárcel para quienes difundan «bulos». «Reforzando a Trump en 2016. Hay estadounidenses que participan en este tipo de propaganda. Deberían ser acusados ​​civilmente o incluso penalmente. Sería la mejor disuasión», indicó Clinton el lunes. Estas declaraciones siguen el discurso de Harris: «Haremos responsables a las plataformas de redes sociales por el odio que se infiltra en ellas», explicó hace días la vicepresidenta en un acto en la Asociación para el avance de personas de color, señalando que los demócratas se encuentran bajo asedio. En cambio, ha sido el ex presidente de EEUU Donald Trump el único líder político objetivo de dos atentados las últimas semanas, al que demócratas atacan constantemente: «Su retórica (por Biden y Harris) hace que me disparen», se defendió Trump el lunes tras su último atentado, realizado por un fanático demócrata.

«El Departamento de Justicia de Estados Unidos volverá a proporcionar justicia. Duplicaremos la División de Derechos Civiles y dirigiremos la aplicación de la ley para contrarrestar este extremismo», reconoció Kamala Harris, como se puede ver en el vídeo, en este acto el pasado 5 de septiembre.

«Haremos responsables a las plataformas de redes sociales por el odio que se infiltra en ellas porque tienen la responsabilidad de ayudar a luchar contra esta amenaza a nuestra democracia. Y si se benefician del odio, si actúan como megáfono de la desinformación o la guerra cibernética, si no controlan sus plataformas, los haremos responsables», señaló Harris, cuya campaña lanzó un ataque contra Donald Trump dos días antes de su segundo atentado, burlándose del ex presidente tras confundir a un artista que ha anunciado su apoyo para llamar la atención del voto latino.

«Creo que es importante que se impute a los rusos que interfirieron en las elecciones y que relanzaron a Trump en 2016. Pero, también ha habido estadounidenses que han difundido este tipo de propaganda», ha señalado Hillary Clinton en el programa ultraizquierdista The Rachel Maddow Show de la cadena Msnbc, que basa su programación en atacar al ex presidente de EEUU Donald Trump y al Partido Republicano, en referencia a las elecciones que perdió Clinton contra el republicano.

Hillary Clinton, Kamala Harris, Donald Trump y otros líderes de ambos partidos han expresado sus preocupaciones por los discursos de odio en Estados Unidos. En cambio, ha sido Trump el único objetivo de dos atentados, como se ha indicado con antelación. El propio Donald Trump, objetivo de dos atentados en poco más de dos meses, advirtió el lunes por la noche en una entrevista en la cadena Fox de las consecuencias de la retórica de los demócratas, que ha provocado que le disparen en la cabeza el pasado 13 de julio en el primer atentado en Butler (Pensilvania), como se ha indicado con anterioridad. «Se creyó su retórica, y actuó», explicó Trump del fanático demócrata que le intentó matar.

Sin embargo, Trump no ha pedido que aplicar la censura a ninguna plataforma, como sí Kamala Harris y el resto de líderes demócratas, han hecho con Meta (Facebook), cuando la administración Biden censuró información sobre el Covid, y X (Twitter), prohibida esta última recientemente por Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil para acallar las críticas de los expertos y analistas políticos conservadores, que regulaba los comentarios antes de que Elon Musk la comprase al favor del Partido Demócrata.