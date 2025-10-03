Un gigantesco incendio arrasa una refinería de Chevron a las afueras de Los Ángeles

Un enorme incendio se ha producido la madrugada del jueves al viernes en una de las principales refinerías de Chevron, situada a las afueras de Los Ángeles en California (Estados Unidos). Las llamas, visibles a varios kilómetros de distancia, han generado una inmensa columna de humo negro que ha teñido el cielo de la ciudad y ha desatado la alarma entre los vecinos.

Las autoridades locales han desplegado de inmediato decenas de dotaciones de bomberos para intentar controlar el fuego, que se propagó rápidamente por las instalaciones industriales. Testigos presenciales hablan de explosiones y un fuerte olor a gas, lo que ha disparado el miedo a una posible catástrofe mayor.

La policía ha acordonado la zona y se han ordenado evacuaciones preventivas en barrios cercanos. «Nunca había visto algo así, parecía una película de terror», ha relatado una vecina entre lágrimas mientras abandonaba su vivienda tras la explosión en la refinería de Chevron en California.

Chevron’s refinery — the company’s 2nd biggest site in the US — in El Segundo, outside los Angeles went bang last night at around 9pm local, people were saying they thot they got nuked, feeling the blast! * Someone got a drone up an gave us 5mins ov footage ov this shitstorm… pic.twitter.com/l8Pp37alAP — Raggy… (@raggymerchant) October 3, 2025

Chevron ha confirmado el incidente pero, por el momento, no ha ofrecido detalles sobre la causa del incendio ni sobre la existencia de heridos. Fuentes de emergencias aseguran que la situación es crítica y que la extinción podría prolongarse durante horas.

El suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad de las refinerías en áreas urbanas y las posibles consecuencias medioambientales. Organizaciones ecologistas advierten del grave riesgo de contaminación por la nube tóxica que ya se extiende sobre la región.

La incertidumbre se ha trasladado también al ámbito económico. Los analistas temen que el incendio pueda tener un impacto directo en el precio de los carburantes, ya que la planta de Chevron es una de las más importantes de la costa oeste de Estados Unidos.

Por ahora, lo único seguro es el caos. Miles de personas observan con angustia cómo las llamas devoran la refinería mientras helicópteros y equipos de emergencia trabajan sin descanso.