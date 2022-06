La noticia de este viernes que el Papa Francisco aplaza su viaje a la República Democrática del Congo y a Sudán del Sur, previsto entre el 2 y el 7 de julio, debido a los problemas que arrastra en su rodilla derecha, ha vuelto a desatar los rumores de su posible renuncia al Papado por sus problemas de salud. Pero los expertos vaticanistas sostienen que Francisco nunca se irá mientras Benedicto XVI siga vivo.

La frágil salud del Pontífice ha sido motivo de múltiples rumores y comentarios en los últimos meses. Pero en esta ocasión, el rumor viene acrecentado por otro anuncio del Vaticano del pasado 4 de junio que muchos han querido ver como una velada pista de lo que hará en un futuro inmediato.

The Holy See Press Office announces that Pope Francis is postponing his Apostolic Journey to the Democratic Republic of Congo and South Sudan, which was originally scheduled for early July.https://t.co/6VoHlRzR7l

— Vatican News (@VaticanNews) June 10, 2022