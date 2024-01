Cómo convertir a un niño en terrorista: así adoctrina Hamás a los menores en Gaza

Niños jugando con fusiles de asalto, bailando en escenarios con metralletas o en campamentos de verano de adoctrinamiento terrorista de Hamás, donde aprenden a sostener fusiles, disparar armas y navegar por su vasta red de túneles subterráneos, según ha revelado las Fuerzas de Defensa de Israel en vídeos y fotografías que se han hecho virales, en las que se muestran además a menores de edad sosteniendo ametralladoras y lanzagranadas propulsadas por cohetes.

En el vídeo, que se puede ver abajo, los jóvenes eran conducidos a través de un túnel custodiado por terroristas de Hamás.

Exposed by the @IDF: Hamas and Islamic Jihad use young children for terrorist activities and incitement in the Gaza Strip.

🔴 Children in Gaza are used by Hamas to transfer explosives in vegetable bags

🔴 Children are being sent to combat zones by Hamas to assess damage and… pic.twitter.com/DCz5cUgzuR

— Israel ישראל 🇮🇱 (@Israel) January 3, 2024