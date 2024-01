Israel cede ante Washington: el Ejército israelí ha comenzado a trasladar a miles de soldados fuera de la Franja de Gaza, según ha confirmado este lunes el portavoz militar, contralmirante Daniel Hagari, portavoz militar, aunque ha asegurado que seguirán librando una larga guerra contra el grupo terrorista palestino de Hamás.

En una rueda de prensa, Daniel Hagari ha detallado la que será la primera reducción significativa desde que empezó la Operación Espadas de Hierro de respuesta a la masacre del ataque terrorista de Hamás el 7 de octubre contra el sur de Israel. Cinco brigadas, o varios miles de soldados, serán trasladados fuera de Gaza en las próximas semanas para entrenamiento y descanso.

Israel ha prometido eliminar las capacidades militares y de gobierno de Hamás en Gaza, pequeño territorio palestino que el grupo terrorista administra desde hace casi dos décadas, marcando en rojo la destrucción de los túneles de los terroristas.

