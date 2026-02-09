Cuba ha entrado en una fase crítica de supervivencia. El Gobierno de la isla ha hecho saltar todas las alarmas al comunicar formalmente a las aerolíneas internacionales que operan en su territorio que se ha quedado prácticamente sin combustible para aviones (Jet A-1). La situación es de tal gravedad que las reservas apenas cubren las próximas 24 horas, lo que amenaza con aislar al país por aire de forma inmediata.

La crisis energética que atraviesa la isla ha alcanzado un punto de no retorno. Lo que comenzó como un plan de emergencia con recortes en el transporte público y cierres de hoteles ha escalado hasta golpear el corazón de su conectividad internacional: los aeropuertos.

Un país sin reservas: el «combustible cero»

La falta de suministro afecta a los nueve aeropuertos principales de la isla, incluyendo el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana y el de Varadero, piezas clave para la entrada de divisas a través del turismo. La comunicación oficial enviada a las compañías aéreas (conocida técnicamente como NOTAM) establece un periodo de restricción inicial que se extiende hasta el 11 de marzo, aunque la disponibilidad actual es prácticamente nula.

Esta parálisis operativa responde al cese de los envíos de crudo desde Venezuela, tras la reciente captura de Nicolás Maduro y la intervención en el país sudamericano, que era el principal sostén energético del régimen cubano. Sin ese flujo constante y ante las nuevas presiones arancelarias de Estados Unidos, la isla se ha quedado sin margen de maniobra.

El caos para los viajeros y las aerolíneas

Las compañías aéreas, principalmente de España, México y Estados Unidos, ya están buscando alternativas desesperadas para no dejar a sus pasajeros en tierra. Entre las medidas que se están barajando destacan:

Tankering : cargar el combustible doble en el país de origen para poder realizar el trayecto de vuelta sin repostar en Cuba.

: cargar el combustible doble en el país de origen para poder realizar el trayecto de vuelta sin repostar en Cuba. Escalas técnicas : realizar paradas obligatorias en países vecinos como República Dominicana o Jamaica para llenar los depósitos.

: realizar paradas obligatorias en países vecinos como República Dominicana o Jamaica para llenar los depósitos. Cancelaciones masivas: en el caso de los aviones de gran tamaño que no pueden despegar con exceso de peso por el combustible extra, la única opción será la suspensión de los vuelos.

Varios países, entre ellos Canadá y España, ya han actualizado sus recomendaciones de viaje, advirtiendo a sus ciudadanos que la situación en Cuba es «impredecible» y que podrían quedarse atrapados en la isla ante la falta de vuelos de regreso.

La solución desde la Administración de La Habana

Por su parte, el Gobierno cubano anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de sostener la situación sin importaciones de otros países, un paquete de restricciones que incluye el fin de la venta de diésel, la reducción de horarios en hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.

Cuba afronta esta nueva crisis de abastecimiento desde una posición muy complicada, ya que lleva seis años sumida en una profunda crisis económica, con gran inflación, déficit de bienes básicos (alimentos, medicinas y combustible), largos apagones diarios y una migración masiva.