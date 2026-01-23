Los hoteleros mallorquines guardarán silencio sobre su situación en Cuba hasta que Trump mueva ficha

Las cadenas hoteleras mallorquinas con establecimientos operativos en Cuba mantendrán su silencio y su prudencia al menos hasta que el presidente norteamericano mueva ficha y concrete sus amenazas sobre la isla gobernada por el régimen castrista.

Alrededor de 70 establecimientos hoteleros con capital mallorquín intentan operar con normalidad en Cuba a pesar de que Donald Trump ha puesto la isla caribeña en la lista de objetivos internacionales en los que intervenir. Todo, tras la extracción de Nicolás Maduro en Venezuela.

La sensación en el sector hotelero es que tarde o temprano el presidente norteamericano girará su interés hacia Cuba y entonces sí habrá que reaccionar. Por lo pronto, este jueves, el presidente de la Federación Hotelera de Mallorca, a la que pertenecen las grandes cadenas con intereses en el Caribe, Javier Vich, ha negado preocupación. Lo ha hecho a preguntas de OKBALEARES: «No tenemos información directa de las cadenas. Lo único que puedo decir es que las cadenas por ahora no han hecho declaraciones. Por ahora no hay preocupación y no tenemos más información».

Esta actitud se mantendrá hasta que Trump mueva ficha y se pueda evaluar un cambio de escenario en Cuba.

Melià Hotels International, Iberostar, Grupo Piñero, Barceló, Roc o Blau son las cadenas mallorquinas con apuestas de vacaciones en la zona. Cuba es el país con más interés de cadenas tan potentes como Melià Hotels International e Iberostar. En la isla, el grupo de Gabriel Escarrer cuenta con 35 hoteles. Iberostar, 18. En total, hay más de 60 establecimientos sólo en Cuba con capital mallorquín.

Melià e Iberostar han gestionado tan bien su relación con el régimen castrista que no sólo llevan décadas asentados en la isla caribeña que en los últimos 15 años han conseguido multiplicar su presencia.

No hay que olvidar que los hoteleros mallorquines ya tuvieron un choque con Donald Trump en el primer mandato del presidente norteamericano. Trump activó en 2019 la Ley Helms-Burton que permitía demandas contra las compañías hoteleras que usaban propiedades confiscadas en Cuba.