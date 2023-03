Los trucos para ocultar a tus seguidores de Instagram

Aunque casi todas las redes sociales tienen muchas funciones de privacidad que pueden resultar útiles en diversas circunstancias, algunas características se echan de menos. Por ejemplo, si quieres saber cómo ocultar a tus seguidores de Instagram, habrás notado que es imposible hacerlo desde la Configuración de esta famosa plataforma. Hay que buscar soluciones indirectas.

Si eres medianamente popular en Instagram y quieres que los demás no vean quiénes te siguen, hay dos formas de intentar evitarlo. Ninguna es definitiva ni podrás ocultar a todos tus seguidores, pero son las únicas dos opciones que tenemos ahora para que no se vean.

Alternativas para ocultar a tus seguidores en Instagram

Si bien Instagram no dispone de una respuesta específica a la pregunta del artículo, desde el pasado mes de mayo de 2022 ciertos usuarios verificados tienen la posibilidad de establecer quienes pueden ver todas las cuentas que figuran entre sus seguidores.

A estas personas se les muestra el mensaje «Sólo (nombre de usuario) pueden ver todos sus seguidores», pero es indispensable haber verificado previamente tu perfil de Instagram. Eso te permitirá acceder antes a las pruebas de nuevas prestaciones de la red.

¿Qué hago si no estoy verificado?

Si no estás verificado y tu cuenta es pública, cualquiera va a poder ver la lista de tus seguidores. Así que primero ponla en privada. Esto no te llevará más que un segundo, e impedirá que quienes no te siguen puedan ver la lista de tus seguidores desde tu perfil.

Pulsa el ícono de tu perfil ubicado en la esquina inferior derecha de Instagram

Presiona las tres líneas horizontales en la parte superior derecha y selecciona Configuración

Entra al apartado de Privacidad, y mueve el interruptor a Cuenta privada

Determinar tu cuenta como privada es el primer paso en estos casos, pero podría jugarte en contra pones contenidos en las redes. Entonces, si no tienes una relación estrecha con ese seguidor que te incomoda, puedes bloquearlo para que no esté en la lista.

Alternativamente, puedes bloquear a ese alguien que sospechas que está investigando quienes te siguen. Recuerda que lo sabrá. Instagram no envía notificaciones a los usuarios cuando son bloqueados, pero éstos pueden atar cabos y llegar a esa conclusión.

En resumen, a falta de que los desarrolladores de Instagram mejoren esta parte de la Privacidad del servicio, no hay más remedio que poner tu cuenta en privada y bloquear a los usuarios que se meten en asuntos que no les interesan, como quienes te siguen.