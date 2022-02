Esta semana hemos conocido la amenaza del dueño de meta a la Unión Europea. Está dispuesto a prohibir sus redes sociales más exitosas, Facebook e Instagram si se le pone en evidencia de nuevo y se le solicita más explicaciones sobre el tráfico de datos de los usuarios de WhatsApp a Facebook. El magnate norteamericano está dispuesto a tirar hacia delante, aunque puede que probablemente se trate de un farol.

Europa sigue siendo un negocio demasiado jugoso como para dejarlo escapar por una cerrazón de este tipo. Si eres un habitual de Instagram y de Facebook y temes quedarte en un futuro sin estas redes sociales, te contamos cuáles son las alternativas más viables que puedes utilizar.

Alternativas a Instagram y Facebook

Twitter

La red social del pajarito es un buen punto de encuentro para personas de todo tipo. Fue fundada en 2006 por el excéntrico Jack Dorsey. A esta red se le acusa de estar muy polarizada en cuanto a política, ya que los debates son tremendos. Pero no cabe duda de que proporciona buenas dosis de entretenimiento a todo aquel que se atreva a sumergirse en ella. En Twitter puedes encontrar información de todo tipo organizada en tuits sueltos o en hilos. Dicen que es la típica red social de la cual te das de alta y no comienzas a utilizar hasta pasados unos meses. Seguro que no te defrauda, pero dale su tiempo. Si quieres gresca seguro que lo encuentras.

Clubhouse

Surgió hace dos años, pero fue en febrero del año pasado cuando llegó a España con un novedoso sistema: establecer salas de chat en las cual la comunicación oral era lo único que había. Vino con muchísima fuerza, pero ha parecido perder algo de fuelle. Es interesante porque puedes entrar en salas de la temática que más guste, tanto en castellano como en cualquier lengua extranjera. Al carecer de soporte visual, es decir, no se cuelgan fotos ni vídeos, puede parecer aburrida, pero no cabe duda de que se trata de algo totalmente diferente a lo que hay.

TikTok

Lo que surgió como una red social para adolescentes se ha convertido en todo un fenómeno de masas. Proveniente de China, en TikTok el sistema de comunicación está basado en vídeos cortos. Puedes encontrar cosas muy locas o reflexiones muy profundas. El entretenimiento es la base de esta red social a la que le puede sacar un buen partido si lo deseas. En TikTok puedes aprender muchísimo y desconectar en esos momentos en los que más falta te hace. Pierde un poco el miedo quizás te encuentres a tus hijos en la red, pero también es una buena manera de interactuar con ellos.

Snapchat

Una mezcla de red social y de sistema de mensajería. Ya ha cumplido más de una década de vida y pasa lo mismo que con TikTok. Inicialmente pensada para adolescentes, es ahora una amplio punto de encuentro. Merece la pena que le eches un vistazo, porque te puedes llevar sorpresas muy agradables. Ha conseguido evolucionar hacia un sistema híbrido que contenta a todos.

Estas son las propuestas de redes sociales alternativas en el caso de que Instagram y Facebook dejen de funcionar en Europa. En todo caso, nunca está demás empezar un periodo de impasse si la marcha fuese una realidad. Desconectar de la redes sociales es también una buena terapia.