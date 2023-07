El truco definitivo que te permitirá cuidar la planta Philodendron Tortum

Cuando adoptamos especies de plantas que no suelen ser frecuentes en nuestro país, generalmente debemos ser muy precavidos con ellas. Cualquier falta de atención podría provocarles daño. Por eso, si sabes cómo cuidar la planta Philodendron Tortum aumentarán las probabilidades de que tu ejemplar te acompañe durante muchos años; y de disfrutar de su mejor versión.

Esta especie, proveniente de las selvas tropicales brasileñas, más concretamente de la Reserva Forestal Ducke de Manaos, pertenece a la familia de las Araceae. En más de una ocasión, nativas de zonas con condiciones de suelo y clima específicas.

Cómo cuidar la planta Philodendron Tortum

Una opción de moda en decoración de interiores

Considerando de dónde viene y cómo se ha convertido en toda una tendencia en la decoración de interiores en los últimos años, probablemente hayas leído o escuchado que es una buena alternativa para sumar a tus ambientes. Si conoces cómo cuidarla, claro.

Lo curioso es que esta planta fue documentada hace poco más de una década. Desde entonces, sus hojas delgadas que se parecen a las patas de una araña la han hecho muy popular en la jardinería. A algunos les recuerda a las famosas palmas, pero es clave reparar en sus cuidados porque nada tienen que ver con los de aquellas. La Philodendron Tortum es además delicada.

Mantenimiento básico de sus ejemplares

Riego

Como la mayoría de las que se importaron de la selva tropical, esta planta debe regarse regularmente pero sin llegar a encharcarla. Si tienes dudas sobre cuándo necesita más agua, mete el dedo en la tierra. Si le cuesta penetrar en ella, es que requiere de riego.

Luminosidad

En su hábitat natural, esta especie es protegida por otras de mucho mayor altura que bloquean el paso de los rayos solares. Evidentemente en la ciudad no tienen esa ventaja, así que deben recibir luz indirecta o artificial unas pocas horas diarias.

Temperatura y humedad

Respecto a la climatología, se llevan bien con las regiones húmedas y las zonas en las que la temperatura no baja de los 25° C. Pocos rincones hay en España en los que en algún momento el termómetro no baje de allí, así que debes protegerlas de noche. Lamentablemente no toleran las heladas, y por eso en España han sido adoptadas casi exclusivamente como plantas de interior.

Abono, sustrato y trasplante de la Philodendron Tortum

Procura que la mezcla sea gruesa para que drene de la forma más rápida posible. Y añade fertilizante cada dos o tres semanas. Siempre que lo creas indispensable, puedes añadirle un poco de sustrato para revitalizarla. Sobre todo al inicio de la primavera.