Estas son las plantas colgantes que mejor quedarán en tu casa

Desde Babilonia hasta hoy en día, las plantas que cuelgan siempre han resultado un símbolo de interés por la naturaleza. Siempre que quieras transmitir lo mismo a tus visitas, existen algunas especies que son ideales para colocar en las alturas. ¿Cuáles son las plantas colgantes que mejor quedarán en tu casa y las características por las que más destacan?

En principio, estas plantas representan una solución tan estética como imaginativa para quienes no tienen demasiado espacio libre. Cuando las instales, dejándolas caer, notarás cómo le proporcionan al ambiente una sensación de frescura y tranquilidad difícil de describir con palabras. Ahora bien, si no tienes experiencia con las plantas colgantes, puede que no conozcas aquellas opciones disponibles en el mercado que mejor se adaptan a este objetivo. Aquí tienes varias de las más interesantes para ello.

Las plantas colgantes que mejor quedarán en tu casa

¿Qué ventajas poseen?

Antes de decidirte por alguna de las siguientes especies, deberías saber cuáles son los grandes beneficios de las plantas colgantes. Claro que son muy versátiles e ideales para localizarlas en muebles y pisos superiores. Pero, ¿qué ventajas tienen como planta?

Purificación del aire

La mayoría de estas especies comparten una gran capacidad para purificar el aire que las rodea, aún en habitaciones cerradas.

Ayuda a la concentración y la productividad

Si tienes un pequeño estudio que quieres reconvertir y con pocos metros cuadrados para llenarlo de macetas, aprovecha los muebles, bibliotecas y demás superficies elevadas para poner unas plantas colgantes. Aumentarán tu concentración y productividad.

Regulación de la humedad

En invierno y en verano es difícil controlar la humedad, y una de estas plantas apoyará a los humidificadores o deshumidificadores.

Reducción del ruido

Probablemente te sorprenda esta información, pero un dato curioso de las plantas es que absorben o difuminan los ruidos y sonidos.

Ocupan poco espacio

Resulta evidente que lo más importante de estas plantas es que ocupan poco lugar por lo que no son tan invasivas como otras.

¿Qué especies seleccionar para tu oficina o vivienda?

Independientemente de dónde las vayas a utilizar, hay ciertas especies de plantas colgantes que son ideales para principiantes. Como puede que por su ubicación no vayas a estar tan pendiente de ellas, aquí van algunas alternativas perfectas por lo simples que son y que pueden estar en todos lados.

Hiedra

Seguramente una de las más populares en su tipo, le debe la fama a su cualidad para sobrevivir en interiores y exteriores. Protagonista de la decoración de variadas clases de edificios, se impone por su rápido crecimiento y sus hojas verde brillante. Asimismo, debes elegir si se desarrollará como planta colgante o como planta trepadora ya que puede hacerlo de ambas formas.

El modo de cuidarla en interiores, si has escogido que vaya dentro, es ofreciéndole luz indirecta y evitando regarla en exceso. Solamente tienes que ser precavido con las corrientes de aire frío en el invierno porque podrían dañarla o incluso matarla.

Senecio

De igual modo, el senecio es una especie que se distingue de todas las otras por sus hojas que se parecen a unas bonitas perlas. Pertenece a la familia de los Asteraceae y comprende una amplia variedad de plantas, incluyendo anuales, perennes, arbustos, etc.

Por si atractivo ornamental, son un clásico de la jardinería tradicional o más vanguardista. Sólo les hace falta sol y algo de agua, revisando que la tierra se seque totalmente para recién entonces volver a regarla. En ese sentido, actúa como las suculentas.

Poto

Si quieres una planta de interior y no vas a estar demasiado tiempo en casa, el poto es una especie a considerar. Rápidamente se adapta al entorno que la rodea, y despliega un follaje vistoso que crecerá según los recursos disponibles. Generalmente se desarrolla bien si el ambiente cuenta con una temperatura de entre 18° y 30°. Y no la riegues de más.

Helecho

Otra especie importante en esta lista porque ha formado parte del reino vegetal desde que se tiene conocimiento del mismo como tal. Apto para interior y exterior, le gusta la sombra parcial o luz indirecta. Eso sí, necesitan que el suelo esté mojado constantemente.

Respecto a la temperatura, lo normal es que respondan mejor a las sensaciones térmicas moderadas y sin cambios bruscos.

Cola de burro

La planta científicamente llamada «Sedum morganianum» es una especie de suculenta proveniente del actual territorio mexicano. Valorada por sus tallos colgantes cubiertos de pequeñas hojas verdes en forma de lágrima, es típica de los jardines verticales.

Sus requisitos no son nada del otro mundo, ya que le viene mejor la luz indirecta. Especialmente si se orienta al sur o al oeste. Siendo una suculenta, debes regarla con cuidado y es conveniente que la tierra esté seca antes de que vuelvas a echarle agua. Resguárdala de las heladas y haz lo posible porque no salga del rango de los 18° a los 24° C. El frío y el calor la afectan mucho.

No tenemos dudas de que alguna de estas especies te conquistará una vez que cuelgue en tu casa. Sólo debes seleccionar una.