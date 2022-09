Hace algunos años los ordenadores han reemplazado casi definitivamente la escritura a mano. Y es por eso que, si has tenido que escribir o firmar un documento puede que hayas sentido cierto malestar o cansancio a medida que avanzabas sobre el papel. Es factible mejorar la caligrafía rápidamente.

Tan pronto levantes tu mano de la hoja notarás horrorizado cómo tu caligrafía es aún peor de lo que recordabas y no se entiende bien. Sin embargo, no tienes de qué preocuparte porque vamos a darte algunos consejos para mejorar tu caligrafía y no cansarte al escribir.

Al final, la letra manuscrita es una habilidad que se desarrolla con práctica como cuando somos niños pero a la que podemos ayudar siempre que tengamos en cuenta diferentes recomendaciones básicas que harán que nuestro esfuerzo valga realmente la pena.

Sugerencias para mejorar la caligrafía

En los últimos años todos hemos perdido soltura al escribir, y es que el uso de móviles y tablets hace que cada vez utilicemos más un teclado para escribir que no un bolígrafo. Pero el arte de escribir “de verdad” no debería perderse nunca, sobre todo cuando es algo especial como una carta o una felicitación.

Postura : vigila la postura que tienes cuando te sientas, es posible que sea la causante de que no puedas escribir bien. Apoya bien los pies en el suelo, evita cruzar las piernas y mantén la espalda recta pero sin estar en tensión.

: vigila la postura que tienes cuando te sientas, es posible que sea la causante de que no puedas escribir bien. Apoya bien los pies en el suelo, evita cruzar las piernas y mantén la espalda recta pero sin estar en tensión. Papel : al escribir es recomendable que haya al menos 3-4 hojas de papel, un buen colchón para tener mejores trazos. Las libretas muy gruesas o muy finas pueden distorsionar la letra.

: al escribir es recomendable que haya al menos 3-4 hojas de papel, un buen colchón para tener mejores trazos. Las libretas muy gruesas o muy finas pueden distorsionar la letra. Bolígrafo : elige muy bien el bolígrafo o lápiz con el que vas a escribir, que puedas estirar bien los dedos y no tengas que doblar la muñeca. Es importante que el bolígrafo descanse entre los dedos pulgar e índice, si sujetarlo de forma muy apretada, como si fuera una garra.

: elige muy bien el bolígrafo o lápiz con el que vas a escribir, que puedas estirar bien los dedos y no tengas que doblar la muñeca. Es importante que el bolígrafo descanse entre los dedos pulgar e índice, si sujetarlo de forma muy apretada, como si fuera una garra. Plantillas : hay plantillas que te pueden ayudar muchísimo a mejorar la caligrafía, como las cartillas de los niños que están aprendiendo y practican una y otra vez cada una de las letras hasta que las dominan.

: hay plantillas que te pueden ayudar muchísimo a mejorar la caligrafía, como las cartillas de los niños que están aprendiendo y practican una y otra vez cada una de las letras hasta que las dominan. Práctica: tómate tu tiempo para hacer que tu letra sea mejor, practicando media hora al día, verás que en poco tiempo ya te sale tu nueva letra de forma natural sin tener que pensar en hacerla bien. Puedes escribir las letras de tus canciones favoritas, poemas, fragmentos de libros… la creatividad es importante para no tener aburrimiento, que no se trata de escribir mil veces la misma frase hasta hacerla perfecta.

Cuida la postura al escribir

No debes escribir parado ni incómodo porque eso afectará negativamente tu caligrafía. Debes hacerlo sentado, descansando el antebrazo de la mano con la que escribes sobre la mesa. Apoya los pies en el suelo, no cruces las piernas y comprueba que tu espalda se relaje.

Atento al papel

Escribir en una hoja directamente encima de la mesa o superficie es una mala idea porque no hay un colchón que le haga de soporte. Tienes que buscar otras tres o cuatro hojas iguales y colocarlas por debajo para poder presionar el papel sin distorsiones.

El bolígrafo o lápiz adecuado

No sólo tienes que descartar los bolígrafos o lápices con los que no te sientas cómodo para priorizar los adecuados, sino sujetarlos bien. Debes relajar los dedos, estirándolos sin doblar la muñeca y ejerciendo la fuerza desde el hombro en lugar de sujetarlo como una garra.

Práctica trazos con plantillas

Ya decíamos antes que la práctica hace al maestro, y tendrás que dedicarle al menos unos cinco o diez minutos al día a tu caligrafía. Puedes optar por realizar trazos con plantillas para dominar mejor la coordinación entre hombro, brazo y mano.

No hace falta ir deprisa

Por último, la prisa suele ser una mala consejera. Tómate el tiempo necesario para escribir de forma más cuidadosa.