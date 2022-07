Sabemos que necesitamos varias raciones de frutas y verduras a diario para estar sanos. Y no comemos las suficientes. Si puede ser que tales alimentos nos resulten aburridos, debes saber que no es así. Hay cantidad de recetas con estos ingredientes, bien frescas y buenísimas. Mira cómo disfrutar comiendo verduras.

Desde ensaladas, perfectas para los meses de calor, e ideales como plato único ya que además de las verduras y las hortalizas cuentan con algún tipo de proteína.

Trucos para disfrutar comiendo verduras

Ensalada oriental

Desde el restaurante madrileño El Santiamén dan a conocer este plato, porque la ensalada es algo completo y muy nutritivo. Una ensalada que reúne algunas de las verduras y hortalizas más diuréticas y ricas en fibra. Se compone de salmón con sésamo tostado, soja, remolacha, pepino, aguacate, cebolla morada, maíz crujiente y vinagreta de soja y miel. ¡Deliciosa!

Cremas frías

Para esta época del año, nada mejor que una crema que lleve cantidad de verduras. Para aderezar y que tenga mayor sabor, recomendamos añadir un poco de queso rallado, sal maldon, y algo de especias. Estas cremas también se pueden tomar de forma caliente en otras estaciones del año.

Pan con hortalizas

Si además de incluir las verduras y hortalizas en tus ensaladas, cremas y acompañamientos, quieres comerlas casi sin darte cuenta, en Levaduramadre Natural Bakery tienen perfectos panes y hogazas de tomate, elaborada con harina de trigo, masa madre, harina de centeno, tomate y hierbas provenzales. También hay barra de espelta y remolacha preparada a base de harina de espelta integral, masa madre, remolacha, copos de avena y linaza. Las podemos incluir en desayunos o meriendas, almuerzos… con hortalizas y ni te darás cuenta de que estás comiendo más sano.

Refrescantes batidos

Otra manera de comer verduras y pasarlo bien mientras comes sano es mediante batidos. Muy de moda hace unos años, se combinarán con las comidas del día.

Podemos preparar un rico batido de fruta y a ello se añaden desde espinacas a espirulina y otras verduras aptas para poder hacer batidos o zumos. De esta manera, podrás beberlos y tendrán buen sabor además de ser algo realmente nutritivo.

Para las tortillas

Si te gustan las tortillas de diversos sabores, entonces tienes mucho ganado. A la patata, puedes añadir calabacín, cebolla, berenjena, champiñones, pimientos y todo aquello que desees y que hará más atractiva esta tortilla. Quizás puedes prescindir de la patata, pues ya la comes muchas veces, y hacer la tortilla con todas estas verduras y hortalizas que proponemos.