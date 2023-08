Pocas prendas son más básicas que una camisa, pero no siempre sus acabados se ajustan a lo que estás buscando. Siempre que tengas un modelo que te gusta pero su cuello no te convence, debes saber que existe la posibilidad de modificarlo. Solamente debes aprender cómo cortar el cuello de una camisa paso a paso, un procedimiento más rápido de lo que creerías.

Al cortar el cuello de una camisa, puedes darle nuevos usos y adaptarla a situaciones para las que tal vez antes no hubiera servido. Claro que tienes que ser precavido, y seguir los pasos que vamos a enseñarte con cuidado para no dejar la ropa peor.

Pasos para cortar el cuello de una camisa

Analiza bien los tipos de cuello que hay para saber cuál es el que más te interesa. Pon la camisa sobre una mesa u otra superficie dura, llana y estable. Debes hacer un corte justo por debajo de la costura que está en el cuello. Utiliza unas buenas tijeras que sean adecuadas para la tela. Cuando hayas terminado de darle la forma, cose a máquina o a mano para hacer la nueva costura y que el cuello quede bien definido.

Debes analizar los diferentes tipos de cuello de camisa, y a cuál de ellos querrías que se parezca. Si sobra tela, entonces será fácil quitar parte de ésta para convertir una clase de camisa en otra ideal para tus eventos. Cuellos como el mao son buenas opciones porque son bajos y, al no requerir de corbata, las miradas no se irán a tu cabeza.

Decidido el nuevo estilo que tendrá la camisa, ponla sobre una superficie lisa, dura y estable, asegurándote de que no quede torcida. Haz un primer corte debajo de la costura del cuello para no perderla. Y así obtendrás una guía para el resto del proceso. También es importante que recurras a unas tijeras textiles. Las de la cocina pueden estar bien, pero no siempre son útiles.

Una vez que le hayas dado la forma deseada, tienes que hacer acabar a mano o con una máquina de coser. Añadiendo una costura, los desperfectos del corte con la tijera quedarán disimulados y nadie notará que la camisa solía ser distinta.

Tipos de cuellos para camisas de hombre