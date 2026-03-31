Quién inventó la fregona: historia del invento y curiosidades

Hay inventos que cambian el mundo. Y luego están esos otros que, sin hacer ruido, se meten en la vida diaria y ya no salen. La fregona pertenece claramente a este segundo grupo. Puede parecer un objeto simple. Un palo, unas tiras de tela y un cubo con escurridor. Pero detrás hay una historia curiosa, con ingenio, necesidad y un toque bastante práctico. De esos que realmente mejoran la vida.

Antes de la fregona: limpiar era mucho más incómodo

Si retrocedemos unas décadas, la forma de limpiar los suelos era bastante menos cómoda. Se usaban trapos, cepillos o incluso rodillas directamente sobre el suelo. Sí, literal.

La gente fregaba agachada, con cubos de agua y trapos que había que escurrir a mano. Era un trabajo duro, lento y poco higiénico. Además, no era raro acabar con dolores de espalda o manos irritadas por el contacto constante con el agua y los productos de limpieza.

En casas, talleres, hospitales… el proceso era prácticamente el mismo.

El origen de la fregona moderna

Aquí es donde aparece un nombre clave: Manuel Jalón Corominas. Este ingeniero y oficial del ejército del aire español es considerado el inventor de la fregona tal y como la conocemos hoy. Aunque, como suele pasar con muchos inventos, la idea no surgió de la nada.

En los años 50, Jalón observó un sistema de limpieza utilizado en Estados Unidos. En concreto, un tipo de mop industrial que ya incorporaba tiras de tela y un sistema para escurrir sin tocar directamente el agua. Pero estaba pensado para grandes superficies, no para uso doméstico.

Ahí vio una oportunidad. Tomó esa idea y la adaptó. La hizo más manejable, más accesible y, sobre todo, útil para cualquier hogar. Simplificó el diseño y lo convirtió en algo práctico. El resultado fue la fregona moderna. En España comienza a usarse en la década de los 50.

Un funcionamiento básico

Aunque parezca obvio, tiene su pequeña lógica. La fregona utiliza tiras de material absorbente, antes algodón, ahora también microfibra, para recoger agua y suciedad. El cubo con escurridor permite eliminar el exceso de agua sin necesidad de tocarla.

Ese sistema mejora la higiene y evita el contacto directo con productos químicos.

Además, la forma de las tiras permite llegar a rincones difíciles. Es flexible, adaptable y bastante eficaz. No es casualidad que, con el paso del tiempo, apenas haya cambiado su diseño básico.

Curiosidades que probablemente no conocías

La historia de la fregona tiene detalles curiosos. Por ejemplo, aunque Manuel Jalón Corominas es el nombre más asociado al invento, en realidad trabajó junto a su socio, que ayudó a desarrollar y comercializar el producto. Como ocurre a menudo, los inventos suelen ser el resultado de colaboración.

Otro dato interesante: el primer nombre comercial no fue “fregona”. Se utilizó el término “fregasuelos”, que con el tiempo evolucionó hasta el nombre actual, mucho más corto y fácil de recordar.

También es curioso cómo este invento español se extendió rápidamente a otros países. Hoy en día, versiones de la fregona se utilizan en todo el mundo, con pequeñas variaciones.

La evolución del invento

Aunque la base sigue siendo la misma, la fregona ha ido evolucionando. Han aparecido materiales más resistentes, sistemas de escurrido más eficientes e incluso modelos con pedal para facilitar el proceso. Algunos cubos incluyen mecanismos giratorios que exprimen la fregona casi sin esfuerzo.

También han surgido versiones planas, mopas de microfibra e incluso dispositivos eléctricos. Pero, curiosamente, el modelo clásico sigue siendo el más utilizado.

Más allá del hogar

La fregona no solo cambió la limpieza doméstica. También tuvo impacto en otros ámbitos. En hospitales, oficinas, fábricas… el uso de sistemas más higiénicos y eficientes mejoró las condiciones de limpieza. Y eso, a su vez, influye en la salud.

Reducir el contacto con agua sucia o productos químicos no es un detalle menor. Además, al facilitar el trabajo, también aumentó la productividad en tareas de mantenimiento y limpieza.

El legado de Manuel Jalón

El trabajo de Manuel Jalón Corominas no se limitó a la fregona. También participó en otros desarrollos técnicos, pero este fue, sin duda, su invento más conocido. Su enfoque era claro: mejorar la vida cotidiana con soluciones prácticas. Y lo consiguió plenamente, como estamos viendo.

En la práctica, no todos los inventos tienen que ser complejos para ser importantes. A veces, basta con observar un problema y encontrar una forma más sencilla de resolverlo.

Una idea simple que cambió hábitos

La fregona no revolucionó la tecnología. Pero sí cambió la forma de hacer algo tan básico como limpiar. Hizo que una tarea pesada fuera más llevadera, más rápida, más higiénica. Y eso, en el día a día, tiene un impacto enorme.

Es fácil pasar por alto este tipo de inventos. Están tan integrados en nuestra rutina que dejan de llamar la atención. Pero si te paras a pensarlo un momento, verás que detrás de ese objeto tan sencillo hay una idea brillante.

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