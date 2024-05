La desamortización de Mendizábal, ¿por qué fue tan importante?

El desarrollo económico y social de España, a lo largo de la historia, estuvo marcado por un proceso sin precedentes: la desamortización de Mendizábal. Esta medida, propuesta por el entonces ministro de Hacienda, Juan Álvarez de Mendizábal, consistía en poner a subasta pública las tierras y bienes de la iglesia. El propósito de la desamortización no era otro que recaudar fondos para hacer frente a la guerra carlista, un movimiento contrarrevolucionario que cuestionaba los valores del liberalismo.

¿Qué es la Desamortización de Mendizábal?

La Desamortización de Mendizábal fue un proceso económico y social que inició a finales del siglo XVIII con la llamada Desamortización de Godoy (1798) y que tuvo diferentes etapas durante el siglo XIX. El objetivo final era el de liberar las propiedades acumuladas por parte de la iglesia católica. Todo ello con el fin de entregarlas a una explotación sin trabas, ni otras limitaciones que las del derecho común.

La medida, que consistía en emitir un conjunto de decretos de expropiación de propiedades y venta de terrenos, fue promulgada por Juan Álvarez de Mendizábal cuando asumió el cargo de ministro de la Reina Isabel II de España.

En aquella época, se había desatado un fuerte conflicto entre los partidarios de Carlos María Isidro y los seguidores de la reina Isabel II. El mismo implicaba un gran gasto que el Estado no podía sostener, por esta razón, Mendizábal decide poner en marcha el plan ideado por el Conde de Toreno. El propósito era expropiar y despojar a la iglesia de las propiedades para luego venderlas. De esta forma, recaudarían los fondos necesarios para solventar los gastos de la contienda.

¿Cómo se implementó este proceso y por qué fue tan importante?

Tras la muerte del rey Fernando VII, en 1833, comenzaron a decretarse una serie de disposiciones que conllevaron la venta en pública subasta de los bienes de la Iglesia con el fin de financiar la guerra carlista y costear la deuda externa que era bastante grande para la época. Posteriormente, se enfocaron en las propiedades municipales.

Este proceso conllevó un choque de intereses, puesto que la iglesia siempre tuvo gran influencia entre los españoles. Los miembros de las órdenes religiosas, que tras estas medidas tuvieron que subsistir con un dinero insuficiente, no estaban predispuestos a simpatizar con la causa del liberalismo. El régimen constitucional de la época se convertiría en mal pagador, no solo con los miembros de las órdenes religiosas, sino con todo el mundo.

La táctica de Mendizábal pretendía integrar los mercados para conseguir mejoras en la productividad, puesto que se trataban de tierras en desuso y en el abandono. De hecho, la venta de las propiedades eclesiásticas trajo como resultado una nueva explotación económica, a pesar de que esto terminó perjudicando a las personas de menores recursos.

Al mismo tiempo, este proceso permitió acrecentar los ingresos del Estado rápidamente, ya que los compradores, quienes en su mayoría eran aristócratas y burgueses, fueron obligados a pagar nuevos impuestos debido a su aumento de riqueza.

¿Cuáles fueron las consecuencias de la Desamortización de Mendizábal?

Los efectos de la desamortización de Mendizábal se extendieron hasta el año 1851, ya que se configuró como una herramienta esencial para financiar la guerra contra el carlismo y alcanzar la victoria final. De acuerdo a los expertos, la desamortización de Mendizábal saneó la Hacienda nacional, abrió la posibilidad de solicitar préstamos, obtener liquidez y dinamizar la economía.

No obstante, no fue la decisión más justa desde el punto de vista social, puesto que las tierras no fueron entregadas a los campesinos castellanos, extremeños y andaluces, sino en manos de quienes tenían suficiente dinero para adquirirlas. Por tanto, el nivel de vida de los campesinos empeoró o, en el mejor de los casos, se mantuvo igual, ya que, con el cambio de propietarios, lo habitual era el incremento de la renta.

En cualquier caso, la desamortización de Mendizábal constituyó una estrategia que se aplicó de manera exitosa y que contribuyó a la instauración del capitalismo en España y al comienzo de una época de bonanza y cambios en el panorama económico.

Algunas repercusiones importantes

En primer lugar, es importante destacar que la desamortización de Mendizábal supuso un golpe importante a los privilegios de la Iglesia y de la nobleza, que hasta entonces habían disfrutado de grandes extensiones de tierra y propiedades a costa del resto de la población. Con la expropiación de estos bienes, se pretendía redistribuir la riqueza y fomentar la inversión en actividades productivas que contribuyeran al desarrollo económico del país.

Además, el proceso también tuvo un impacto significativo en el ámbito político, ya que supuso un paso importante hacia la consolidación del liberalismo en España. Mendizábal, que era un ferviente defensor de las ideas liberales, veía en la desamortización una oportunidad para acabar con el poder de la Iglesia y la nobleza y consolidar un Estado laico y moderno.

En el ámbito económico, la desamortización de Mendizábal supuso un impulso importante a la actividad económica del país. La venta de los bienes desamortizados generó una importante cantidad de recursos que fueron destinados a la creación de infraestructuras públicas, como carreteras, ferrocarriles o puertos, que contribuyeron al desarrollo de la economía y al aumento de la productividad.

