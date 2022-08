¿Cómo vivía un legionario romano imperial, qué comía, cuánto dinero ganaba?

Como todos sabemos, Roma llegó a ser una de las civilizaciones más prósperas y fuertes, lo que se debió a varios factores como la localización geográfica alrededor del mar mediterráneo y la buena administración que caracterizó a los primeros emperadores, pero sobre todo al ejército que poseían.

Roma, al igual que cualquier otro imperio, tenía como objetivo principal la expansión territorial. Para ello debía de tener un ejército lo suficientemente poderoso como para hacerle frente a los enemigos que se interpusiesen en su camino. Sin embargo, ¿qué hicieron para crear un ejército de esas magnitudes?

Los legionarios romanos

Tenían multitud de leyes que les hacían ser bastante rectos y responsables, esta es la leyenda, pero la verdad es que hacían un poco lo que querían siempre que sus superiores no estuviesen al tanto. Tenían prohibido el juego, pero era muy común verles apostando a los dados. El matrimonio también les estaba prohibido, pero eso no impedía que aproximadamente el cincuenta porciento de los legionarios formase su propia familia y no la registrase.

Los campamentos romanos

Eran los mismos legionarios los que los montaban sus campamentos allá donde fueran. Todos tenían una forma común, eran rectangulares y tenían una extensión de unas veinte a veinticinco hectáreas. Todos los campamentos tenían edificios comunes como el hospital de campaña, la plaza central, el templo, el praetorium o la vivienda del comandante y los barracones de los centuriones y legionarios.

Dieta de los legionarios

Para poder alimentar a todas las legiones la comida no podía ser muy cara o excesivamente elaborada. En la práctica se centraba principalmente en trigo con el que se hacía pan, legumbres como lentejas o habas y verduras entre las que destacan las cebollas, los ajos y los puerros. Su dieta era la mediterránea clásica, pero abaratada. También podía incluir aceite y vino, pero este último siempre estaba mezclado con vinagre o agua para abaratarlo.

Salario de un legionario

Una de las razones por las que su ejército era tan grande era el salario, ya que no muchos ciudadanos romanos tenían algo que poder llevarse a la boca y es por lo que veían el ejército como una buena opción. Tenían un sueldo garantizado que, a diferencia de los artesanos, por ejemplo, que dependían de la clientela y no tenían una fuente de ingresos estable, ellos al ser funcionarios tenían un sueldo fijo de un denario al día. No obstante, no recibían todo ese dinero, ya que el ejército se quedaba una parte que se les entregaba cuando se licenciaban. Ellos recibían al día de 2 a 3 ases (10 ases son un denario), lo suficiente para comprar pan, vino y queso y quizás contratar a una prostituta cuyo precio solía rondar los 2 ases.

