El Imperio Romano es considerado hasta hoy en día como uno de los más poderosos y famosos de todos los tiempos. Pero no es únicamente el poderío lo que caracteriza a este particular periodo de la historia. Durante esta época tan particular, 26 emperadores romanos fueron asesinados. Y aunque muchos puedan llegar a pensar que esto se debe a una causa meramente política, lo cierto es que se dice que el clima es el verdadero responsable de estos desafortunados hechos. ¿Cuáles son los nuevos datos que se han ido recopilando acerca de estos magnicidios en la Historia de Roma? Aquí te contamos algunas curiosidades que debes saber sobre el tema.

La extraña razón por la que tantos emperadores romanos fueron asesinados

El dominio del poderoso Imperio Romano se extendió durante cuatro largos siglos. Pero lo que más sorprende de este periodo histórico no es su extensión ni su poderío. De los 82 emperadores que dirigieron el Imperio Romano, 26 fueron asesinados. Desde Tiberio, hasta Petronio. Este particular momento histórico arrasó con la vida de una gran cantidad de líderes. Sin duda alguna, se trata de un dato llamativamente curioso.

Pero lo que resulta ser más curioso aún, es la causa de estos asesinatos. Si tantos emperadores romanos fueron asesinados, es de sospechar que se trataba de un Imperio con grandes enemigos. Aunque esto sea cierto, no fueron las tropas ni los enemigos quienes terminaron con la vida de estos 26 emperadores. Según lo dice un economista, el motivo es mucho más simple: el clima, la lluvia y el pan fueron los causantes de estas muertes. ¿Es esto posible?

Un estudio llevado a cabo en la Universidad Brock ha demostrado que la escasez de lluvia generaba grandes periodos de hambruna en la antigua Roma. Este hecho no solo generaba que los soldados se encontraran más débiles, sino también más enfadados con su propio Imperio y líder. Es debido a esto que varios de los emperadores romanos que fueron asesinados, murieron en mano de sus propias tropas. Sin duda alguna, se trata de un dato increíble.

Un periodo marcado por la tragedia

Para los historiadores de hoy en día, el Imperio Romano es un periodo histórico marcado claramente por la sangre y la tragedia. Aun así, son pocos los que actualmente conocen la verdadera causa que se esconde detrás de los asesinatos de los 26 emperadores romanos. Lo bueno es que, después de tantas investigaciones y estudios, al fin pudo darse con la legítima causa de estas muertes.

¿Te consideras un amante de la historia antigua? Estamos seguros de que tú tampoco conocías la verdadera razón de estos asesinatos en el viejo Imperio Romano. ¿Qué piensas ahora que conoces este curioso dato?