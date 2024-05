Un juez envía a Ylenia Padilla a juicio: podría enfrentarse a cuatro años de cárcel

Aunque Ylenia Padilla está desaparecida de los medios y de las redes sociales desde hace mucho tiempo, vuelve a la actualidad por culpa de sus conductas del pasado. La valenciana tendrá que sentarse en el banquillo después de que un juez haya admitido la demanda por transfobia presentada por la cómica Elsa Ruiz.

Todo ocurrió en el año 2020, cuando la valenciana lanzó insultos a la cómica en respuesta a unas insinuaciones sobre un posible consumo de drogas: «Suénate o igual se te ha quedado algo taponando en la nariz». Ylenia no dudó en responder a esta acusación y lo hizo, como es habitual en ella, sin pelos en la lengua.

«¿Eso es una mujer?», es lo que contestó en las red social X (antes conocida como Twitter) al vídeo en el que se le acusaba -hay que recordar que Elsa Ruiz es transexual-. Pero aquello no acabó ahí, ya que la televisiva no dudó en utilizar sus cuentas en redes sociales para lanzar todo tipo de insultos y mofas hacia el colectivo LGTBIQ+.

Según la acusación, la demandada lanzó insultos «humillantes, vejatorios, calumniosos y de banalización de la violencia» hacia el colectivo. Además, en la demanda se asegura que Elsa sufrió «distintos problemas psicológicos de ansiedad, depresión e incluso intentos autolíticos» por esta situación que se llegó a alargar en el tiempo.

Ylenia, que durante años ha sido colaboradora de programas como Sálvame y Viva la vida, no ha querido acudir a declarar, por lo que deberá acudir al banquillo de los acusados para reponder ante el juez. Se enfrenta a una acusación de un posible delito contra dignidad de la persona por su identidad sexual, algo que está contemplado en el artículo 510 del Código Penal.

La televisiva no se debe tomar a broma esta denuncia, ya que se enfrentaría -si es condenada- a una pena que podría llegar a ser de entre uno y cuatro años de cárcel. Por el momento la fiscalía de ciberdelitos pide un año y nueve meses de cárcel para la acusada, mientras que la defensa de Elsa Ruiz sube su petición hasta los seis años de condena.

No es lo único que pide la cómica e influencer, ya que también reclama 60.000 euros de indemnización y una orden de alejamiento de mil metros de la acusada.

Abandonó la televisión tras los insultos de Ylenia Padilla

Ha sido el diario Público el medio que ha dado a conocer que se ha llegado a juicio por este motivo, ya que hasta ahora la valenciana ha permanecido lejos de los medios desde que decidió abandonar el mundo mediático de la noche a la mañana. También lo hizo la propia Elsa Ruiz, que perdió su trabajo en el programa Todo es mentira, tal y como confirmó en una entrevista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sobreviviré (@sobreviviree)

Fue en el espacio Sobreviviré, disponible en la plataforma MiTele Plus, donde anunció que debía abandonar su colaboración semanal y todo su trabajo en redes sociales y plataformas de streaming. «Supongo que habréis notado por lo que pongo en mis redes que no estoy pasando por una etapa buena emocional y psicológicamente. Estoy tratándome de depresión y ansiedad. Pero llevo un tiempo en que la cosa no mejora», confesó a Nagore Robles en noviembre de 2021.

«Todo esto viene porque desde hace año y pico sufro acoso en redes que no termina de bajar y me ha afectado mucho», contó sobre lo que estaba pasando. «Voy a ingresar en el área psiquiátrica de un hospital. Voy a dejar las actuaciones, los vídeos y todo», dijo anunciando que se retiraba por completo del trabajo para recuperar su salud mental.