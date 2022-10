Xuso Jones se queda encerrado en un bazar chino, lo graba y se hace viral

Se acerca Halloween, la noche más terrorífica del año, pero Xuso Jones ya no está para sustos. El popular influencer ha sorprendido a sus seguidores durante las últimas horas tras publicar una serie de stories a través de su cuenta de Instagram, donde explicaba que se había quedado encerrado en el bazar chino de su ciudad, Cabo de Palos (Murcia).

Al parecer, el artista acudió al lugar en busca de un jarrón que necesitaba. Pero, sin verlo venir, las luces del local se apagaron y lo sumergieron en una completa oscuridad. Y es que, al comprobar lo que sucedía se dio cuenta, para su mala fortuna, que la tienda había cerrado sus puertas y lo habían dejado dentro pensando que no había ningún cliente más.

«Esto tiene que ser una broma. Estoy temblando y todo. ¡Qué cojones! ¡Que creo que me han dejado encerrado aquí dentro!», dijo Xuso Jones, un poco asustado. Pero, a pesar de sus llamadas a los dueños del bazar y sus mensajes a través de redes sociales, nadie acudió. Fue entonces cuando el joven decidió tomarse la situación con humor y comenzó a explorar la tienda y las decoraciones de Halloween, llevándose algún que otro susto por el camino.

«Mira este. Bocabajo y todo. ¡Chacho! ¡También se enciende! ¡Hostia, nene! ¡Qué miedo! ¡Acho, por favor! ¡Sacadme de aquí! Esto no es ninguna broma. Voy a sentarme en los sacos de tierra a esperar a que alguien me abra», comentaba. Finalmente, al cabo de un rato, la empleada del bazar regresó para rescatar a Xuso, explicándole que no le vio entrar y pensaba que ya no quedaba nadie.

«Que no pasa nada, porque me he echado unas risas. Me he puesto a gritar a todo el mundo y he ido a todos los lados. Estaba flipando aquí. Pensaba que me estabais gastándome una broma», le respondió el murciano. «Ojalá fuese una broma. Me han llamado y me han dicho que nos habíamos dejado una persona dentro. Pensaba que me estaban vacilando. Lo siento mucho de verdad», se disculpó la chica. «Vamos, que soy libre», gritó Xuso Jones al poder salir. Sin lugar a duda, una experiencia que no olvidará.