William Levy cumple 42 años y lanza un emotivo mensaje a sus fans

William Levy, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en uno de los actores más reconocidos y queridos en todo el mundo. No es ningún secreto que este 2022 se ha convertido en un año muy especial para él. Entre otras cuestiones, por el éxito cosechado con Café con aroma de mujer, serie en la que da vida a Sebastián Vallejo.

En la actualidad, William Levy se encuentra en España rodando ‘Montecristo’, su nuevo proyecto. Este trabajo le ha coincidido, de lleno, con la celebración de su 42 cumpleaños. Por ese mismo motivo, el cubano ha querido publicar un vídeo en su perfil de Instagram donde ha hecho una serie de reflexiones.

“Por acá para agradecerles todo el cariño que me han brindado en este día tan especial. Cumpliendo 42 años”, comenzó diciendo William Levy en este vídeo. “Igual me siento joven, que es lo importante”, reconoció. Es entonces cuando no tardó en decir lo siguiente: “Me estoy poniendo más madurito, digámoslo así”.

Un mensaje por el que, inevitablemente, ha recibido un gran número de muestras de cariño. No solamente con motivo de su cumpleaños, sino por todo el éxito cosechado en los últimos meses. Por ese mismo motivo, el actor que da vida a Sebastián Vallejo en Café con aroma de mujer ha querido dedicar unas palabras a sus más fieles seguidores.

“Agradecido por todos los mensajes que me han mandado de todas partes del mundo. No tengo palabras para agradecerles lo que siento. Me hacen sentir una persona muy afortunada y muy bendecida, porque tener el cariño de ustedes… Eso me hace especial”, reconoció, visiblemente emocionado.

“Porque el cariño de ustedes es especial. Son gente muy especial y llena de cariño. Se lo agradezco de corazón y les deseo de vuelta todo lo mejor del mundo”, aseguró. De hecho, precisamente sus seguidores serán protagonistas de la entrevista de Mercedes Milá a William Levy que se emitirá el próximo 12 de septiembre en Movistar+. ¡No podemos esperar más para verla!