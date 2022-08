Mercedes Milá y William Levy: primeras reacciones al inminente estreno de su entrevista

Mercedes Milá se enamoró de William Levy después de verle en la exitosa serie de Netflix Café con aroma de mujer, de la que él era el protagonista. Desde ese momento comenzó entre ambos una amistad por redes sociales que culminó con una entrevista muy esperada.

La periodista vio cumplido uno de sus grandes sueños con la entrevista al actor. Una entrevista que compartió en directo en un plató con 400 fans, y que por fin tiene fecha de estreno. Será el lunes 12 de septiembre cuando se emitirá en Movistar Plus.

Desde el anuncio de la entrevista, eran muchos los fans del actor que esperaban impacientes a que llegase el esperado día del estreno. Por ello, tras el anuncio de la fecha de estreno, las redes sociales no han tardado en llenarse reacciones.

Por otro lado, durante la entrevista, Mercedes Milá preguntará al actor sobre sus inicios en el mundo de la moda y la interpretación, así como sobre el peso del éxito y también sobre su faceta como productor y empresario.

De esta forma, el protagonista de Café con aroma de mujer dará algunas pistas sobre Montecristo, la serie que se encuentra rodando en España y también hablará sobre su vida personal.