‘El verano en que me enamoré’: ¿cuándo se estrena el último capítulo de la temporada 3?

Ha sido una larga travesía, pero, como toda buena historia que se precie, también tiene que llegar a su final. El verano en que me enamoré se ha convertido en unas de las sensaciones audiovisuales del verano, de eso no cabe duda. Pues, cada vez son más las personas que han caído rendidas ante el particular trío amoroso que se cuece en su trama. Y es que, Jenny Han tiene a todos con el alma en vilo por saber con quién se quedará finalmente Belly, la gran protagonista de la historia. Un desenlace que promete causar todo tipo de emociones, pues, tal y como la autora ha informado, no será igual al del libro. ¡ALERTA SPOILERS!

El pasado miércoles, 10 de septiembre, los suscriptores de Prime Video fueron testigos de cómo estaba siendo la vida de Belly en París. Una nueva vida donde la protagonista ha querido dejar atrás, temporalmente, su vida en Cousins para poder sanar. Y es que, tras cuatro años de relación, casi pasa por el altar con Jeremiah. Sin embargo, en los azares del destino y del corazón no se manda. La joven sigue teniendo sentimientos por Conrad, su primer amor y hermano mayor del que fue su prometido, por lo que ha optado por irse a Francia a trabajar y estudiar. Pero, tal y como se pudo ver en el capítulo 3×10, Conrad sigue sin olvidarla, a pesar de todo lo vivido y lo sucedido en esos años.

El joven y Jeremiah sellan la paz y lo hacen frente a la tumba de su madre. Un emotivo encuentro donde el menor le deja claro que, a pesar de seguir amando a Belly, no se interpondrá en el camino si él quiere estar con ella. Una bandera verde que Conrad aprovecha, pues no duda en hacer las maletas con destino París. Y es que, aunque la joven se ha mostrado distante con él, el chico no pierde la esperanza.

En el próximo capítulo de El verano en que me enamoré veremos como reaccionará Belly al reencontrarse con Conrad, después de tanto tiempo. Un esperado momento donde se revelará cuál será la decisión final de la protagonista. Eso sí, recordemos, la joven ha comenzado un amorío con un nuevo chico, Benito.

¿Cuándo se estrena el capítulo final de ‘El verano en que me enamoré’?

El verano en que me enamoré promete cerrar su historia por todo lo alto, ya lo avisó Jenny Han. Eso sí, la autora dejó claro que ambos teams (Jeremiah o Conrad) estarán felices con el resultado. Visto lo visto, todo parece indicar que ya se sabe con quién acabará Belly. Pero, nada está garantizado.

El capítulo 11 y, por lo tanto, el último de esta serie, estará disponible en Prime Video este próximo 17 de septiembre. Una emisión final que promete revolucionar las redes sociales. Eso sí, recordamos que el episodio se subirá a la plataforma de streaming en torno a las 9:00 de la mañana (hora peninsular española). Por lo tanto, tan solo quedan unas horas para saber como acaba el mayor chisme audiovisual del verano.