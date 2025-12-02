El dineral que ganó Sonsoles Ónega por ‘Las hijas de la criada’ tras ganar el Premio Planeta en 2023

Hace unos días, el equipo de Atresmedia vivió un evento muy especial en la capital madrileña. Tras su arrollador triunfo en los Premios Planeta 2023, el grupo de comunicación ha fichado la obra maestra de Sonsoles Ónega para llevarla a la gran pantalla. Un proyecto audiovisual muy ambicioso y esperado que ya ha aterrizado en la plataforma de atresplayer. De esta manera, tenemos la oportunidad ver Las hijas de la criada, una historia de romance y época que cuenta con el protagónico de Verónica Sánchez, Carlota Baró y Alain Hernández.

Las hijas de la criada es una historia que tiene lugar en la Galicia de 1900. Un día, nacen dos niñas, Clara y Catalina. El primer bebé es de Renata, la criada, y el segundo de los Valdés, don Gustavo y doña Inés. Sin embargo, una serie de traiciones provocarán una venganza. Una situación que afectará la vida de las niñas. Por su parte, Inés deberá hacer frente al doloroso sentimiento de desamor y a la sensación de abandono. Tiempos complicados donde, además, tendrá lugar la lucha de poder. Pues, ella hará todo lo que esté a su alcance para que su hija sea la única y verdadera heredera del imperio. Una serie de vivencias que tienen lugar en una época muy opresora para las mujeres.

¿Cuánto dinero ganó Sonsoles Ónega por ganar el Premio Planeta en 2023?

Como es bien sabido, el Premio Planeta es uno de los más conocidos de la literatura. Pues, entre otros aspectos, es el que más dotación económica aporta a los ganadores. Por ello, y como escritora, la presentadora Sonsoles Ónega quiso probar suerte en la edición del 2023. Una apuesta muy positiva para ella, pues se convirtió en la flamante ganadora.

Tal y como se descubrió después, la comunicadora de Antena 3 se presentó al premio bajo el seudónimo de Gabriela Montes y con el título ficticio Otoño sin ti. Un movimiento que realizó para no delatar su identidad y poder participar como una candidata más. Sin la presión o preferencia que podría conllevar el ser un personaje público. «Llevo toda la vida escribiendo, y me he presentado a todos los premios habidos y por haber», explicó emocionada al recoger su premio. «La mayoría los he perdido y este tan importante lo he ganado, así que este premio también es de todo eso que llevo tanto tiempo acumulado», agregó según El País.

Como comentábamos en líneas anteriores, este premio es el que más dinero da al vencedor. De hecho, supera la compensación económica que otorga, incluso, el Premio Nobel de Literatura (934.000 euros aproximadamente). Por ello, y según estipula el protocolo, Sonsoles Ónega percibió un millón de euros por ganar con Las hijas de la criada. Una cifra bastante jugosa que siempre sienta bien. Asimismo, y lejos de quedar aquí, el finalista de cada edición del Premio Planeta recibe también por su obra un premio de 200.000 euros.