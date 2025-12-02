No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. De hecho, son cada vez más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta ficción. Tras el capítulo 727 de La Promesa que pudimos disfrutar el pasado lunes 1 de diciembre, lo cierto es que nos tocará esperar un día más de lo esperado para ver qué ocurre con nuestros personajes favoritos. Y todo por la drástica decisión que ha tomado RTVE a la hora de cancelar la emisión del nuevo capítulo de La Promesa para dar prioridad, como en otras ocasiones, a un evento deportivo.

Debemos tener en cuenta que no es uno cualquiera, puesto que se trata del partido decisivo entre las selecciones femeninas de España y Alemania. Este encuentro, que corresponde a la final de la Liga de Naciones, promete brindar emociones fuertes a los espectadores, sobre todo después del empate sin goles que hubo en el primer enfrentamiento. No podemos dejar de mencionar que este partido se disputará en el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid, y comenzará a las 18:30 horas (una hora menos en las Islas Canarias). Por lo tanto, es inviable que se emita la nueva entrega de La Promesa. Como ha sucedido en otras ocasiones, una vez más, RTVE ha vuelto a tomar la decisión de priorizar un evento deportivo que genera una enorme expectación, dejando a un lado la serie diaria que arrasa cada tarde en La 1 de Televisión Española. Algo que, como es de esperar, ha provocado cierta indignación entre los seguidores de esta ficción.

¿Qué sucedió en el capítulo 727 de La Promesa que se emitió el lunes 1 de diciembre?

En la última entrega emitida hasta la fecha, los espectadores pudieron ver cómo Jacobo y Martina continúan sintiendo muchísima indecisión respecto a su futuro. A pesar de que creen que merecen darse una oportunidad, la joven tiene cada vez más claro que necesita mucho más tiempo para poder decidir.

La gestión de las tierras complica cada vez más el trato entre Jacobo y Adriano, lo que obliga a Martina a intentar lidiar entre los dos. Toño acaba confesando a Manuel que Enora está más preocupada por mejorar el motor que por cumplir su cometido, que era descubrir todos los detalles sobre la participación de don Lisandro en la empresa de don Luis.

Al ser consciente de la complicada situación de Ángela con el Capitán de la Mata, Curro no duda un solo segundo en acudir a su hermano en busca de ayuda. Cristóbal y Teresa anuncian al servicio el final de las libranzas, pero también comunican la llegada de un nuevo lacayo. Una persona que deja a María Fernández completamente descolocada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.