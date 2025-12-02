No es ningún secreto que Renacer, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado lunes 1 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Seren se siente muy perdida y agobiada, puesto que no es capaz de recordar su último año de vida. Es más, se queda sin palabras al descubrir que está casada y que es madre de dos bebés. Harun padece una enfermedad, pero no quiere que nadie del hospital lo descubra, ni mucho menos.

Dos chicas llegan al complejo hospitalario tras haber sufrido un accidente de coche y haber atropellado a otra. La que conducía no está tan grave como las otras dos, pero sí que tiene una herida profunda en el brazo. Eso sí, no siente ningún tipo de dolor. Maral no puede evitar mirar a Harun, sugiriéndole que tiene insensibilidad congénita al dolor, al igual que le sucede a él. Çagla ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para confesar a Aziz en las dudas que tienen respecto al motivo de la discusión que tuvo con Seren el día del accidente. Harun no tarda en hacerse una herida profunda mientras que Çagla le cura. Eso sí, se extraña de que no se queje al coserle.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 2 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta historia van a poder ver cómo Evren realiza varias pruebas a las chicas que están en estado crítico tras el accidente, y descubre que las dos necesitan un trasplante de hígado. Eso sí, también pertenecen a un grupo sanguíneo de lo más extraño.

A raíz de esto, los médicos no tardan en descubrir que, en realidad, son hijas del mismo padre. Así pues, Evren está convencido de que la única manera de salvarlas es utilizando el hígado del padre, aunque el hombre debe dar su consentimiento, puesto que se trata de una operación de lo más complicada. ¡Podría no sobrevivir!

Seren pide perdón a Aziz por su reacción al saber que estaban casados. Ella le hace saber que le quiere mucho y le pregunta si algo entre ellos ha cambiado, pero él se lo niega. Bahar opta por comprobar las cámaras del hospital y no tarda en descubrir que su hijo fue infiel a Seren, siendo ese el motivo de su discusión.

Tras enterarse de la verdad, la doctora no puede evitar culparse por no haber sabido criarle como es debido. Seren acaba recordando lo que ocurrió y empieza a pegar a Maral, pero justo aparece Aziz y acaba desatando su rabia contra él. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.