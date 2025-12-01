Renacer, poco a poco y con el paso de los meses, ha conseguido hacerse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 25 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de una nueva entrega de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, en plena discusión entre Seren y Aziz, un coche acaba atropellando a la joven, lo que le ocasiona un traumatismo craneal: su situación es muy grave. Bahar opta por consolar a su hijo, que asegura que no tiene ni la menor idea de lo que ha podido ocurrir.

Lejos de que todo quede ahí, Seren tiene que ser intervenida en el quirófano y es Harun quien decide operarla. Los daños son considerables, por lo que la operación se torna larga y complicada. A pesar de todo, por suerte, resulta ser todo un éxito. Seren es trasladada a la UCI y Aziz se anima a entrar a hablar con ella. Su deseo es que despierte, pero también que le perdone porque la quiere mucho. Es más, le hace saber que no puede seguir viviendo si le llegase a pasar algo por su culpa, haciendo hincapié en que sería capaz de hacer lo que fuese por ganarse su amor. ¡No le importan las posibles consecuencias, ni mucho menos!

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, lunes 1 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los seguidores de esta serie turca van a ser testigos de cómo Seren está muy perdida y agobiada, puesto que no recuerda el último año de su vida. Como no podía ser de otra manera, la joven se queda impactada al descubrir que está casada y que, además, es madre de dos bebés.

Harun padece una enfermedad y no está dispuesto a que nadie lo descubra. Todo ello mientras dos chicas llegan al hospital tras haber sufrido un accidente de coche y haber atropellado a otra. La que conducía no está tan grave como las otras dos, pero sí tiene una herida profunda en el brazo a pesar de que no sienta que le duele nada. Llegan a la conclusión de que podría tener insensibilidad congénita al dolor.

Çagla ha confesado a Aziz que dudan respecto al motivo de la discusión que tuvo con Seren, mientras que Harun acaba haciéndose una profunda herida. Es Çagla quien le cura, pero se extraña mucho de que no se queje al coserle. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.