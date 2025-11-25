Renacer, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 24 de noviembre, los espectadores pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de Renacer en Antena 3. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Aziz no duda un solo segundo en pedir perdón a Seren, mientras trata de solucionar sus problemas con ella. A pesar de todo, lo cierto es que Maral no duda en interponerse siempre que puede. Aziz no desaprovecha la ocasión para hacer saber a su mujer que estaba equivocado y le pide perdón por todo. Tiene muy claro que no está dispuesto a acabar con su matrimonio a la primera de cambio.

Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Harun desvela que guardaba rencor a Bahar porque se enamoró de ella, pero no fue capaz de ser consciente de su dolor cuando perdió a su hermana. Cuando llegó al hospital, inevitablemente todavía tenía mucha rabia contenida. Harun no ha dudado en hacer saber a Çagla que le ofreció trabajo porque cree que se lo merece y es una gran oportunidad, y no porque quisiera causar celos en Bahar, ni mucho menos. Un nuevo paciente ha llegado al hospital, y lo hace asegurando que está embarazado. Lo cierto es que tiene un tumor y deben operarle a toda prisa. Todo ello mientras Evren y Bahar se ven en la obligación de trabajar juntos en un nuevo caso. Maral se acerca cada vez más a Aziz, hasta tal punto que el joven se ve incapaz de contener el deseo: se funden en un beso y Seren les pilla.

¿Qué sucede en el nuevo capítulo de ‘Renacer’ que se emite hoy, martes 25 de noviembre?

De esta manera tan concreta, vamos a ser testigos de cómo, en plena discusión entre Seren y Aziz, un coche acaba atropellando a la joven. Como consecuencia, acaba con un traumatismo craneal y la situación es muy delicada. Bahar no duda en consolar a su hijo aun sin saber qué ha ocurrido exactamente.

Dadas las circunstancias, Seren es intervenida de urgencia en quirófano y es Harun quien decide operarla. Los daños son bastante preocupantes, por lo que la operación se alarga más de lo esperado. Por fortuna, termina siendo todo un éxito. Seren es trasladada a la UCI y Aziz no duda en entrar para hablar con ella.

No solamente desea que despierte cuanto antes, sino que suplica que le perdone porque la quiere muchísimo. Es más, le hace saber que, si algo malo pudiera llegar a pasarle por su culpa, no podría seguir viviendo. Por si fuera poco, le hace saber que va a hacer todo lo que está en su mano para recuperarla. No te pierdas la nueva entrega de Renacer esta noche, a partir de las 22:45 horas, en Antena 3.