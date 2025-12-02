Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. De hecho, cada vez son más las personas que no se pierden ni una sola entrega de esta sorprendente historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 1 de diciembre, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 307 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, hemos sido testigos de cómo Dámaso tiene mucho miedo de que los jornaleros abandonen el trabajo. Y todo como consecuencia de la innegable lejanía de las tierras. A pesar de todo, parece que Mercedes ha encontrado la solución para evitar que eso pueda llegar a suceder en algún momento.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Alejo se muestra profundamente preocupado por Luisa. Tanto es así que no tiene reparos a la hora de presentarse en la cárcel con la firme intención de verla. Eso sí, una vez allí, se desata la tragedia, puesto que sucede algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos.

¿Qué sucede en el capítulo 308 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, martes 2 de diciembre?

De esta manera tan concreta, los más fieles seguidores de esta serie diaria que tantísimas alegrías está dando a la cadena pública van a poder ser testigos de cómo Irene, tras volver a sentirse profundamente humillada por Leonardo, no duda un solo segundo en buscar consuelo en Bárbara. Ahora bien, no sabemos si la Salcedo va a poder estar para su amiga, puesto que tiene el corazón completamente roto, dadas las circunstancias.

Por si fuera poco, vamos a poder observar cómo Alejo, tras su última e impactante visita a Luisa, se ve en la obligación de tomar una de las decisiones más sorprendentes y drásticas hasta la fecha. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos, puesto que tiene estrecha vinculación con el trato que, en su momento, le ofreció su padre. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.