‘Tierra amarga’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en los últimos meses. Atresmedia ha vuelto a acertar de lleno con esta historia que, pase lo que pase, siempre tendrá un hueco en el corazón de los miles de espectadores que no se pierden ni una sola entrega.

Recientemente pudimos disfrutar del capítulo 60 de ‘Tierra amarga’. De esta manera, vimos cómo Züleyha no puede soportar lo que está sucediendo, pero lo que peor lleva es estar separada de sus dos hijos. Por ese mismo motivo no duda un solo segundo en coger el arma de Fekeli y pegar tres tiros a Demir.

Mientras el hijo de Hünkar pasa directamente a quirófano, la joven entra en prisión. No duda un solo segundo en gritar de dolor, al estar aún más separada si cabe de sus hijos. Hünkar corre al hospital al saber que su hijo se debate entre la vida y la muerte. Posteriormente, ella, Yilmaz y Jülide tratan de buscar la manera de que Züleyha salga de la cárcel antes de que sea demasiado tarde.

¡Cuánto sufrimiento! 🥲 ¿Qué hará Yilmaz para sacar a Züleyha de prisión? 🧐#TierraAmarga14Feb pic.twitter.com/2QMhf6S0VZ — Tierra Amarga (@TierraAmarga) February 14, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 61 de ‘Tierra amarga’. De esta manera, Hünkar reconoce que se siente culpable de la situación por lo que espera que Demir no sea muy duro en su declaración en el juicio. Éste hace saber al juez lo mucho que ama a su mujer, sin nadie esperar lo que estaba a punto de decir.

Los hijos de Züleyha están en la mansión y la extrañan mucho. Sobre todo Adnan, que no duda en encontrar la manera para verla. Müjgan, por su parte, decide que su tía Behice se lleve a su hijo. Es entonces cuando aprovecha para escribir una carta de despedida, ya que ha tomado una decisión de lo más contundente: cortarse las venas para quitarse la vida.

Yilmaz empieza a moverse entre la prisión y el tribunal para hacer hasta lo imposible para salvar a Züleyha. Aunque el empresario aún no lo sabe, su mujer en ese preciso instante está tratando de acabar con su vida. Sin embargo, esa no es la única carta que va a recibir Yilmaz ya que hay otra que romperá su corazón en mil pedazos. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.