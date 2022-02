‘Tierra amarga’ se ha convertido, sin lugar a dudas, en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Antena 3 hizo una grandísima apuesta con esta historia que día tras día, de lunes a viernes, consigue cautivarnos en todos los sentidos. ¡Es espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 59 de ‘Tierra amarga’. De esta manera tan concreta, somos partícipes de cómo Züleyha se muestra destrozada por la ira de Demir, que parece no cesar. El hombre estuvo a punto de matar a su mujer con sus manos, pero no lo hizo. Aun así, no tiene intención de mantenerla con vida.

Hünkar trata por todos los medios de intervenir de nuevo, pero no logra detener a su hijo. Züleyha vuelve a abandonar la mansión y se prohíbe al resto que le den, incluso, un vaso de agua. Esto hace que la joven empiece a elegir entre la desesperación y la muerte. Por ese mismo motivo coge un arma, dispuesta a todo. Yilmaz intenta apoyarla, pero también está inmerso en buscar a Müjgan y a su hijo.

Yilmaz se entera de todo lo que ha pasado con Züleyha 💥 ¿Qué va a hacer para ayudarla? 😱 #TierraAmarga7Feb Directo ▶ https://t.co/bq2Lamu6eA pic.twitter.com/QYrLoiDYjN — Tierra Amarga (@TierraAmarga) February 7, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 60 de ‘Tierra amarga’. Züleyha no puede soportar lo que ha ocurrido, sobre todo porque está completamente separada de sus hijos. Es entonces cuando, en un acto de arrebato, coge el arma de Fekeli y dispara contra Demir, que cae al suelo como consecuencia del impacto.

Mientras el hijo de Hünkar se encuentra en quirófano, Züleyha termina en prisión. La joven sale de la mansión entre gritos de dolor por estar separada de sus dos hijos, pero Hünkar no tarda en acudir al hospital al ver que su hijo puede morir en cualquier momento. Todo ello mientras Hünkar, Yilmaz y Jülide tratan de salvar a Züleyha, quien la vida no se lo está poniendo fácil.

Lo cierto es que la joven ya no tiene nada que perder. Müjgan reconoce que está triste por todo lo que está sucediendo, sobre todo cuando descubre que no cuenta con el apoyo de Behice. La doctora, por su parte, asegura que Züleyha disparó a Demir con la intención de llamar la atención, mientras que Yilmaz decide dejarse la vida para tratar de salvar a Züleyha. Y no parará hasta conseguirlo. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.