‘Tierra amarga’, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, sino de lo muchísimo que consiguen sorprendernos con todas y cada una de las entregas que nos presentan.

Recientemente pudimos disfrutar del capítulo 53 de ‘Tierra amarga’. Es entonces cuando hemos visto cómo Demir está a punto de enloquecer al enterarse de la nueva e inesperada jugada de Yilmaz y Fekeli. Los dos han hecho todo lo posible para que el hijo de Hünkar se quede sin sus propiedades en Estambul.

Una situación que hace que el empresario pierda el control de su vehículo en un acantilado. Mientras su vida pende de un hilo, somos partícipes del reencuentro entre Adnan y Yilmaz. El niño persigue su pelota, por lo que tanto el empresario como Züleyha deciden ir a por el pequeño. Una situación que traerá muchos problemas a la pareja.

No pierdas el hilo de esta gran historia: el secreto mejor guardado de Züleyha está a un paso de revelarse en @TierraAmarga . 💥 https://t.co/zWsAtDYxig — antena 3 (@antena3com) January 11, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 54 de ‘Tierra amarga’. Es entonces cuando observamos cómo Fekeli decidió verse con Hünkar para que no diera a conocer su secreto. De un momento a otro, el empresario cae al suelo. Behice hace lo posible por llevarle al hospital.

Yilmaz se entera de que, lo sucedido con su padre, ocurrió cuando estaba reunido con Hünkar. Lo que la madre de Demir no sabe es que Fekeli ha enfermado, por lo que tiene mucho miedo de que Yilmaz sepa, de una vez por todas, que Adnan es su hijo. Demir, Züleyha, Müjgan y el resto de empleados se reúnen en el jardín tras escuchar los gritos de Yilmaz, que no duda en culpar a Hünkar de lo sucedido.

Üzüm, aunque sigue lamentándose de la muerte de su madre, ha hecho muy buenas migas con Saniye y Gaffur. Fadik, a pesar de que no deja ni un solo segundo a Haminne, no está pasando por su mejor momento. Müjgan no puede pasar por alto sus sospechas, por lo que decide seguir a escondidas tanto a Züleyha como a Yilmaz. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.