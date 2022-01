No es ningún secreto que ‘Tierra amarga’ se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito está cosechando en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia protagonizada por Yilmaz, Züleyha, Demir y Müjgan, entre otros personajes.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 52 de ‘Tierra amarga’. De esa manera tan concreta observamos cómo la mansión, ansiosa por recibir a la pequeña Leyla Bebek, se llena de temor por el fuego en los establos. Una noticia que deja aún más en shock a todos cuando se dan cuenta de dónde se encuentra Adnan. Züleyha no tarda en arrojarse a las llamas, absolutamente desesperada.

Mientras tratan de controlar el fuego, Müjgan continúa en el hospital sin separarse de su hijo, que se encuentra luchando por la vida. A pesar de que no quiere tener cerca a Yilmaz por haberla dejado sola en un momento tan terrible, decide llamarle por teléfono. Es entonces cuando el hombre llega al hospital junto a Fekeli, y lo hace completamente desesperado.

Züleyha le reprocha a Demir no tratar a todos sus hijos por igual.😱 ¿Creéis que lleva razón? o ¿se ha equivocado Züleyha con Demir en esta ocasión?🤐 #TierraAmarga10Ene https://t.co/cFxKevXiNN — Tierra Amarga (@TierraAmarga) January 10, 2022

Después de todo, por fin hemos podido ver lo que sucede en el episodio 53 de ‘Tierra amarga’. Es entonces cuando observamos que Demir está a punto de enloquecer al darse cuenta de que ha perdido todas sus propiedades en Estambul por culpa de una jugada maestra por parte de Fekeli y Yilmaz.

El hijo de Hünkar ha terminado, en mitad de toda la confusión, de perder el control de su coche. Finalmente lo detiene, pero en mitad de un acantilado. La vida de Demir pende de un hilo, mientras que el pequeño Adnan y Yilmaz se han reencontrado en el jardín de la mansión. El niño persigue su pelota, por lo que Yilmaz y Züleyha deciden recogerle.

De un momento a otro, un coche entra en el patio por lo que los dos vuelven a ser protagonistas de una situación bastante comprometida. ¡Tienen que dar muchas explicaciones! El doctor Sabahattin ha encontrado la felicidad con Jülide. Müjgan apenas sale de casa puesto que no quiere perder de vista a su hijo. Al ver su actitud, Behice hace saber a su sobrina que está actuando de una manera absolutamente irracional. No te pierdas los próximos capítulos de ‘Tierra amarga’ en Antena 3 y ATRESplayer Premium.