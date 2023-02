‘Tierra amarga’, capítulo 138: Betül intenta acabar con al vida de Züleyha

No es ningún secreto que Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega de esta historia.

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 137 de Tierra amarga. Así pues, somos testigos de cómo Hakan es consciente de que Hamran tiene como objetivo acabar con Züleyha. El empresario, por tanto, se ve en la obligación de recurrir a Abdülkadir. La señora Yaman pilla a su nuevo marido hablando con Abdülkadir, y es algo que le produce desconfianza.

Fikret se reúne con Züleyha y le suplica que escuche a Hakan. Finalmente, llegan a un acuerdo y deciden empezar de cero. Lo que nadie esperaba es que, en la reunión que establecen Hakan y Abdülkadir con Hamran, el que fuera pareja de Betül fuera a dispararle. ¡Le ha matado! Es algo que, desde luego, traerá consecuencias.

Los Keskin le dan una paliza a Çolak por montar un escándalo… ¿Volverá para vengarse de ellos? 😱💥#TierraAmarga9Feb https://t.co/7KgpZMlN7t — Tierra Amarga (@TierraAmarga) February 9, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 138 de Tierra amarga. Así pues, somos testigos de cómo Abdülkadir ha sido detenido por las autoridades. Y todo por su implicación en el asesinato de Ali Rahmet Fekeli. Finalmente, un trabajador del empresario confiesa toda la verdad a la policía.

Por lo tanto, Abdülkadir acaba entre rejas. Al saber la noticia, Fikret acude al cementerio para situarse frente a la tumba de su tío. Habló en voz alta, orgulloso de poder haber hecho justicia por este asesinato. Lo que el joven no esperaba es que el fiscal no iba a tardar en llamarle, para hacerle saber que Abdülkadir ha escapado.

Lejos de que todo quede ahí, Betül ha tendido una trampa a Züleyha. Ésta, consciente del peligro que corre, ha pedido a Çetin que le acompañe en todo momento. La abogada, escondida, no tarda en apuntar a su mayor enemiga con una pistola. ¿Conseguirá acabar con su vida? No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.