‘Tierra amarga’, capítulo 137: Abdülkadir acaba con la vida de este personaje

Tierra amarga, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más está dando de qué hablar. Y siendo honestos, no es para menos. Es más que evidente que cada vez son más las personas que no se pierden una sola entrega tanto en Antena 3 como en ATRESplayer Premium.

Recientemente hemos podido ver lo que sucede en el capítulo 136 de Tierra amarga. Así pues, somos testigos de cómo Züleyha es consciente del malestar entre los trabajadores de Çolak, por ese mismo motivo ha querido intervenir. La señora Yaman se ha propuesto luchar por los derechos de las mujeres.

Por esa razón, crea un fondo de apoyo junto a Fikret. Una decisión que hace que la tensión, inevitablemente, aumente. Hakan es consciente del peligro que corre Züleyha, por lo que decide marcharse de viaje junto a ella y sus dos hijos. Es el momento de mover ficha antes de que sea demasiado tarde.

Sermin se ha colado en la mansión Çolak y le ha robado su arma…😲 ¿Qué van a hacer con ella? 😱💥 #TierraAmarga8Feb https://t.co/EsDNCtObgt — Tierra Amarga (@TierraAmarga) February 8, 2023

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 137 de Tierra amarga. De esta manera tan concreta, somos testigos de cómo Hakan, al ser consciente de que Hamran tiene como objetivo acabar con la vida de Züleyha, decide recurrir a Abdülkadir. A pesar de todo el daño que se han hecho a lo largo de estos meses, siempre estarán el uno para el otro.

Abdülkadir, por su parte, estalla contra Vahap al descubrir que tiene en su casa a Betül y Sermin. De hecho, no tarda en echarlas de ese lugar. Por si fuera poco, vemos cómo Züleyha pilla a Hakan y a Abdülkadir reunidos, y esto le provoca una profunda decepción. Tanto es así que decide marcharse sin avisar.

Es Fikret quien se reúne con Züleyha y le pide que escuche a Hakan, ya que nada es lo que parece. Por si fuera poco, somos testigos de cómo Hakan y Abdülkadir se ven las caras con Hamran, su nueva amenaza. Éste está maniatado pero, aun así, promete que no descansará hasta acabar con ambos, por el daño que hicieron a su familia. En un acto reflejo, Abdülkadir le dispara y le mata. Un gesto con el que Hakan no se ha mostrado de acuerdo. ¿Lograrán salir airosos de esta situación? No te pierdas los próximos capítulos de Tierra amarga en Antena 3 y ATRESplayer Premium.