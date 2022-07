Taylor Swift y Joe Alwyn se han comprometido en secreto: estos son los detalles

¡Taylor Swift se casa! La cantante y Joe Alwyn se han convertido en una de las parejas más consolidadas del momento. Una relación sentimental que nació hace ya cinco años, cuando se conocieron por primera vez en la gala MET del 2016. Por aquel entonces, la artista estaba saliendo con el actor Tom Hiddleston, pero parece ser que lo de ella y Alwyn fue todo un flechazo inesperado.

Mucho tiempo ha pasado desde entonces, de hecho, ambos han apostado por llevar su historia de amor lo más alejada de los medios y las cámaras posible. Pero, ahora, y aunque hace unas semanas había ciertos rumores de crisis, The Sun ha publicado que al parecer la pareja ya lleva comprometida unos meses.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift)

«Taylor tiene un bonito anillo que solo usa cuando está en casa», ha revelado una de las fuentes cercanas a Taylor Swift al medio. «Realmente están comprometidos desde hace meses pero solo se lo han dicho ha su círculo más cercano, básicamente familia directa y viejos amigos en los que pueden confiar. Todos lo han estado llevando en secreto también», añade.

Lo que está claro es que la pareja quiere llevar su relación un paso más allá, por lo que no quieren que su estatus de celebridad internacional afecte a su amor. «Ellos quieren que su amor esté lo más lejos posible de las cámaras. Esto es solo para ellos. Y cuando intercambien sus votos, definitivamente no estarán revistas como Vogue, Rolling Stone o Hello! allí. Será simple y elegante, como ellos», sentencia la fuente.

De momento, poco más se sabe al respecto. Pero, la noticia del compromiso de Taylor Swift y Joe Alwyn no ha dejado indiferente a nadie. De hecho, los fans de la intérprete de Folklore no han dudado en incendiar las redes sociales emocionados ante la buena noticia.