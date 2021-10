Cada vez queda menos para el lanzamiento del nuevo disco de Taylor Swift, ‘Red’. La artista estadounidense ha grabado todas las canciones incluidas en este disco, después de su mediática guerra con Scooter Braun, y para celebrar este lanzamiento, que llegará más pronto de lo previsto, ha decidido relanzar la joya que aparece en su portada, diseñada por ella misma.

Fue en el año 2011 cuando Taylor Swift recibió uno de los regalos más especiales de su carrera. La diseñadora Cathy Waterman, le regaló el anillo ‘Love’, que desde entonces siempre ha acompañado a la artista.

Se trata de un anillo realizado en platino reciclado, con unos diamantes encogidos incrustados en todo el anillo. De esta forma, este anillo protagonizó la portada de su álbum ‘Red’, un disco que lanzó a la artista al estrellato mundial.

Por ello, Taylor Swift ha decidido lanzar una versión muy especial de esta joya, en colaboración con su amiga Claire Winter y con la diseñadora de este anillo, Cathy Waterman, que además es la madre de su amiga.

De esta forma, la artista estadounidense presenta su propia versión del anillo ‘Love’, aunque en esta ocasión han cambiado esa palabra por ‘Red’, en honor al nombre del álbum. Un anillo que además, estará en la portada de su nuevo disco.

Este anillo se podrá encontrar a la venta en la página web oficial de la artista, junto a toda su colección de marketing. Además, esta pieza tendrá un precio mucho menos a la joya original, pues los fans de Taylor Swift podrán conseguirlo por un precio menos a 40 euros.

Y ya son muchos los fans que se han hecho con esta pieza, como se puede ver en las redes sociales.

i like shiny things but especially the red ring!❤️💍

i will never take that one off, matching with miss swift from now on!🥰#ItsRedSeason #RedTaylorsVersion @taylorswift13 @taylornation13 pic.twitter.com/IUzHFnEwMq

— tina (taylor’s version)🧣 (@louaylorIovebot) October 26, 2021