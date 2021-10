Taylor Swift ha sorprendido a sus fans una vez más. La artista estadounidense está muy emocionada con su próximo lanzamiento, tras haber vuelto a grabar todas las canciones de su disco ‘Red’. Un nuevo proyecto que verá la luz antes de lo previsto.

‘Red’ fue el cuarto álbum de estudio de la artista. Publicado en el año 2012, catapultó a Taylor Swift al éxito más absoluto, con más de 8 millones de copias vendidas solo en Estados Unidos. Un disco en el que incluían canciones como ‘We are never ever getting back together’, o ‘22’, y del que perdió todos sus derechos, cuando su sello discográfico vendió los derechos de todos sus discos a Scooter Braun.

De esta manera, la artista se propuso el año pasado volver a grabar todos sus discos, y el próximo el ver la luz será ‘Red (Taylor’s versión), un disco que verá la luz muy pronto, tal y como ha anunciado ella misma.

Got some news that I think you’re gonna like – My version of Red will be out a week earlier than scheduled (including the 4 disc vinyl) on November 12th ! Can’t wait to celebrate the 13th with you and our new/old autumn heartbreak album🧣😍 🎥 🎥https://t.co/FVp6xizaOG — Taylor Swift (@taylorswift13) September 30, 2021

A través de sus redes sociales, Taylor Swift anunció que “tengo buenas noticias que creó les gustará». Con estas palabras, la artista ha dado la gran sorpresa a sus fans de que el segundo disco que ha regrabado, verá la luz una semana antes de lo previsto.

«Mi versión de Red saldrá una semana antes de lo programado (incluyendo la edición en vinilo de 4 discos) el próximo 12 de noviembre. No puedo esperar para celebrar el 13º con vosotros y con vuestro nuevo/viejo disco rompecorazones de otoño», escribió la artista a través de su cuenta de Twitter.

De esta forma, a partir del próximo 12 de noviembre, los fans de la artista estadounidense podrán disfrutar de las nuevas versiones de las canciones incluidas en ‘Red’. Un disco que marcó un antes y un después en la carrera de Taylor Swift.