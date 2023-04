Taylor Swift consiguió dejar sin palabras a un seguidor con este regalo

Taylor Swift continúa con su imparable gira The Eras Tour. La artista estadounidense se ha embarcado en su primera gira internacional en cinco años, donde actuará en los escenarios más importantes de Estados Unidos y terminará su gira en el mes de agosto en el Sofi Stadium de Los Ángeles.

El pasado domingo, en su concierto en Arlington (Texas), la artista protagonizó un momento que quedó para la memoria. En mitad de su concierto, Taylor Swift mientras cantaba 22, uno de los números uno de su carrera, le cedió su sombrero a un fan que estaba entre el público.

El afortunado fue Jaylan, un bailarin muy joven y muy fan de la cantante estadounidense compartió el icónico momento en su cuenta de Tik Tok, mostrando su entusiasmo después de que la artista le regalase su sombrero durante la actuación.

Para Jaylan llegar hasta el concierto no fue nada fácil. Tal y como cuenta Billboard, su madre Alina se encargó de crear un crowdfunding para poder comprarle una entrada para el concierto, que recibió más 100 donativos con los que han conseguido más de 3.000 dólares.

“Hola, mi nombre es Alena, soy la madre de Jaylan y estoy organizando esto para que nuestro querido Jaylan Ford cumpla uno de sus grandes sueños. ¡Qué es ver a Taylor Swift! Se puede ver bailando a Jaylan en Cooper Street casi todos los días. Jaylan baila para hacer sonreir a la gente y le encanta bailar para la ciudad. No estoy segura de cuánto costarán las entradas, pero empecé la cantidad a recaudar como 1.000 dólares. Vamos a mostrar Jaylan que lo queremos de vuelta y llevarlo a Taylor Swift”, expresó su madre para conseguir fondos.

The Eras Tour es la nueva gira internacional en la que se embarcará Taylor Swift, siendo su primera gira en cinco años. La artista comenzó el tour en la ciudad Glendale (Arizona, EE.UU.) cuyo nombre cambió por el de Swift City, durante dos días en honor a la artista.

Taylor Swift gives her “22” hat to Selena Gomez’s sister, Gracie, and Gracie gives Taylor a friendship bracelet in return. ❤️ pic.twitter.com/6uyKVkbA4a

— Pop Crave (@PopCrave) April 2, 2023