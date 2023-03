Taylor Swift lanza cuatro canciones inéditas para celebrar el inicio de su The Eras Tour

Taylor Swift ha vuelto a sorprender a sus fans. Este jueves, la artista estadounidense anunció a través de sus redes sociales que a medianoche lanzaría cuatro nuevas canciones, para celebrar el inicio de su nueva gira mundial, The Eras Tour.

Solo uno de los cuatro temas es inédito, ya que las otras tres son nuevas grabaciones, dentro de la batalla legal que Taylor Swift emprendió contra Scooter Braun por los derechos de sus canciones. De esta forma, este viernes han visto la luz: Eyes Open (Taylor’s Version), Safe & Sound (Taylor’s Version), If This Was a Movie (Taylor’s Version) y All of the Girls You Loved Before.

Se trata de cuatro canciones con los que la cantante de 33 años dará el pistoletazo de salida a su nueva gira internacional. All of the Girls You Loved Before es la única canción que no se había desvelado de manera oficial, aunque se filtró en febrero y se hizo viral en las redes sociales.

The Eras Tour es la nueva gira internacional en la que se embarcará Taylor Swift, siendo su primera gira en cinco años. La artista comenzará el tour en Glendale (Arizona, EE.UU.) cuyo nombre cambiará por el de Swift City, durante dos días en honor a la artista.

Por otro lado, Taylor Swift no deja de batir récords. La artista está atravesando uno de los momentos más dulces de su carrera. Convertida en una única artista en tener cinco álbumes con más de un millón de copias vendidas durante su primera semana semana, en diciembre, fue nombrada en la lista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo.

Entre los logros más recientes de la artista, destacan el éxito de Midnights y de sus álbumes regrabados Red (Taylor’s Version) y Fearless (Taylor’s Version), así como el colapso de la venta de entradas del Eras Tour de noviembre . Recientemente además, fue nombrada como una de las diez artistas mejor pagadas del mundo.