Taylor Swift y Bad Bunny, entre los 10 artistas mejor pagados del mundo según Forbes

Forbes reveló esta semana su lista de los 10 artistas y creativos mejor pagados del mundo, quienes combinados ganaron más de 1.300 millones de dólares el año pasado. El artista puertorriqueño Bad Bunny debuta en la lista, codeándose con Taylor Swift, Sting y el actor Brad Pitt, entre otros.

Encabezando la lista se encuentran Genesis y Sting, quienes ganaron 230 y 210 millones de dólares respectivamente, gracias a su música. El grupo de rock terminó el año con la venta de los derechos de su música por 300 millones de dólares a Concord Music Group. Mientras que Sting también se llevó 300 millones de dólares al vender todo su catálogo musical, tanto en solitario como con The Police, a Universal Music Group.

En la lista también aparecen otras estrellas de la música como Taylor Swift. La artista estadounidense ocupa el noveno lugar, con 92 millones de dólares. Según Forbes, la venta de sus discos, tanto en formato físico como digital, las licencias y los derechos de sus canciones fueron su principal fuente de ingresos el año pasado.

En diciembre de 2022, Taylor Swift fue nombrada en la lista Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas del mundo, ubicada en el puesto 79. Entre los logros de la artista, destacaba el éxito de Midnights y de sus álbumes regrabados Red (Taylor’s Version) y Fearless (Taylor’s Version), así como el colapso de la venta de entradas del Eras Tour de noviembre .

Bad Bunny ocupa el último puesto de la lista Forbes de las 10 personas mejor pagadas de la industria del entretenimiento. De acuerdo con esta publicación, en 2022 los ingresos del intérprete de Me Porto Bonito superaron los 88 millones de dólares.

El artista puertorriqueño puede atribuir gran parte de su éxito financiero a sus dos últimas giras: El Último Tour Del Mundo y The World’s Hottest Tour, al éxito de su disco Un verano sin ti y a sus contratos millonarios con marcas como Corona, Cheetos y Adidas.

