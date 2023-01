Taylor Swift bate récords al vender 6 millones de copias de ‘Midnights’ en semanas

La cantante Taylor Swift ha batido un récord histórico al vender en tan solo ocho semanas, seis millones de su nuevo disco titulado Midnights alrededor del mundo, de esos seis, tres millones se han vendido en Estados Unidos. Se trata de su décimo álbum de estudio estrenado el pasado mes de octubre, el cual llegó a posicionarse como número uno en tan solo unos días.

Taylor Swift se convertía así en la única artista que ha logrado tener cinco álbumes con más de un millón de copias vendidas durante la semana de su lanzamiento, ya que Midnights registró 1,6 millones en la primera semana, un millón de ellas fueron copias físicas, venta con la que también batió otro récord pues ningún artista lo había conseguido desde el año 2015.

Taylor Swift has broken a new record with her album ‘Midnights’ selling over six million album-equivalent units worldwide in eight weeks pic.twitter.com/lmMs9exOCw



La creadora de temas como Anti Hero o Red, no puede estar más feliz, otra de las razones se debe a que el presidente y director ejecutivo de Univeral Music Grouo, Sir Lucian Grainge, le ha querido dedicar unas bonitas palabras de agradecimiento, donde destaca lo gran artista que es: “Taylor es una fuerza creativa multidimensional cuyos logros la ubican como una de las estrellas más exitosas en la historia de la música, estamos encantados y muy felices de asociarnos con ella tanto en aspectos relacionas con su vida como con su carrera”, expresaba en un comunicado.

Sir Lucian Grainge, UMG Chairman & CEO, said:

“Taylor is a multi-dimensional creative force whose achievements place her among the most accomplished artists in the HISTORY of music, and we are thrilled and honoured to partner with her across so many aspects of her career.”🔥 pic.twitter.com/tTaxhO269q

— chanel #istandwithmegan💓 (@blackpopgirl) December 22, 2022