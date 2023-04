Taylor Swift comienza a rodar un proyecto secreto en Liverpool

Taylor Swif continúa inmersa en su nueva gira mundial, The Eras Tour. La artista estadounidense también se encuentra trabajando en nuevos proyectos, entre ellos, la regrabación de todos sus discos. Y hace unos días viajó hasta Liverpool para grabar un proyecto del que aún no se conocen demasiados detalles.

A juzgar por las imágenes que no tardaron en volverse virales a través de las redes sociales, la artista estadounidense viajó esta semana a Liverpool, Reino Unido, para grabar el videoclip de uno de sus temas. Un videoclip que habría grabado a las afueras del Cunard Building, un edificio construido entre 1914 y 1917 de estilo neoclásico.

Taylor Swift estuvo grabando por la noche hasta altas horas de la madrugada, y en las imágenes que corrieron como la pólvora a través de las redes sociales se puede ver a la artista corriendo con un cuadro en la mano y justo después ocurre una explosión tras ella.

🚨| Taylor Swift estuvo presenté este fin de semana en Liverpool para grabar el nuevo videoclip! pic.twitter.com/T4iZyLz9Pc — Taylor Swift Argentina🔔 (@swiftargentina_) April 9, 2023

En las imágenes, se puede ver a la artista lucir una melena larga y rizada, característica de su primera etapa musical, así como también unas botas negras hasta las rodillas. Al parecer, el videoclip estaría inspirado en la película de Batman de 2022, donde también sale ese edificio.

Tras la difusión de esas imágenes en las redes sociales, una de las primeras teorías surgidas es que se trata del videoclip de la canción Vigilant shit. «Alguien le contó al FBI sobre sus crímenes de corrupción / Y no me visto para los villanos / O para la inocencia / Me estoy haciendo la justiciera cabrona otra vez», dice la letra de la canción.

Por otro lado, también se especula con que la artista podría estar regrabando alguno de sus temas del disco Speak now. Y todo porque también han salido a la luz unas imágenes de un piano blanco y un balcón clásico, objetos que la artista utilizó en conciertos de ese álbum.