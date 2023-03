‘Supervivientes 2023’: ¿Cuántos kilos ha perdido Sergio Garrido tras su paso por el reality?

El domingo, en Supervivientes Conexión Honduras con Ion Aramendi, tuvimos la oportunidad de conocer el nombre del primer expulsado de Supervivientes 2023. La cosa estaba entre Jaime Nava, Artùr Dainese y Sergio Garrido. Finalmente, la decisión de la audiencia fue que el tertuliano de Fiesta diera por finalizada la aventura.

Es entonces cuando, el pasado martes 28 de marzo, Carlos Sobera tuvo la oportunidad de hablar con él en directo en Supervivientes Tierra de Nadie. Como no podía ser de otra manera, el presentador quiso saber cuál ha sido su “peor pesadilla” durante su paso por este reality que, desde luego, ya ha marcado su vida para siempre.

“Gema. Entre ella y Alma han estado diciendo que mis mareos eran falsos”, comenzó diciendo Sergio Garrido. “Yo desde aquí invito a los médicos del programa a que les expliquen cómo es lo que tengo y la medicación que tengo”, añadió el exconcursante. Por si fuera poco, fue más allá: “Tanto ese detalle como otros cuatro han hecho que no esté a gusto con Gema en la playa”.

Lejos de que todo quede ahí, Sergio Garrido quiso ser muy más concreto en este asunto: “Gema no sea portado bien conmigo en general. Me da pena por Ana María, pero no se ha portado bien conmigo”. Eso sí, dejó claro que “con Jonan no me llevaba y, en una semana, le he cogido un cariño increíble”.

¿Cuántos kilos ha perdido Sergio Garrido en Supervivientes 2023?

Antes de poner rumbo a España tras su aventura en los Cayos Cochinos de Honduras, el paparazzi tuvo que enfrentarse a uno de los momentos más esperados. ¿En qué consiste? En verse en el espejo tras varias semanas de aventura pero, además, también descubrir cuántos kilos ha perdido.

“¡Qué patillas se me han quedado! Madre mía del amor hermoso. ¡Qué cara!”, comenzó diciendo el exconcursante. Acto seguido, abrió el pergamino que le confirmaba cuánto había perdido durante estas semanas: nada más y nada menos que 11,1 kilos. ¡Algo verdaderamente espectacular!