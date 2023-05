‘Supervivientes 2023’: Bosco y Asraf hacen historia con su “noria infernal”

El pasado jueves 18 de mayo pudimos disfrutar de una nueva gala de Supervivientes 2023. En esta ocasión, Jorge Javier Vázquez no la presentó sino que fue su compañero Carlos Sobera. No solamente tuvimos la oportunidad de conocer el nombre del nuevo expulsado definitivo sino que, además conocimos a los nominados de esta semana.

Por si fuera poco, fuimos testigos de un momento realmente histórico. Recordemos que, tras un juego disputado el pasado martes en Supervivientes Tierra de Nadie, supimos que en esta gala eran Bosco y Asraf los que se enfrentarían a la “noria infernal”. Por lo tanto, uno de ellos se convertiría en nada más y nada menos que líder.

Laura Madrueño, presentadora de Supervivientes 2023 desde Honduras, dijo lo siguiente nada más ver a los dos concursantes sobre esta mítica “noria infernal”: “Es uno de los momentos más emocionantes de la noche”. Todo ello sin tan siquiera imaginar que, además de esperado, terminaría siendo un instante realmente histórico.

Bosco, en los primeros minutos, no solamente no dejaba de sonreír sino que, incluso, llegó a cantar en varias ocasiones. Todo ello mientras la noria no dejaba de dar vueltas, de un lado a otro, y a diversas velocidades. Algo que estaba llegando a producir mareo entre la gran mayoría de los espectadores del reality.

Pero los dos protagonistas no daban su brazo a torcer y seguían luchando para llevarse el gato al agua. Fue entonces cuando Carlos Sobera, completamente asombrado, exclamó lo siguiente: “¡15 minutazos!”. Y es que, durante esta complicada prueba, el presentador no pudo evitar repetir, una y otra vez: “Esto es impresionante”.

Una vez superaron los 15 minutos de prueba, y al ser conscientes de lo complicada que es, el equipo de Supervivientes 2023 tomó la decisión de quedaran empatados y, por tanto, los dos fueran líderes esta semana. No merecían menos después de haber batido el récord de todas y cada una de las ediciones. ¡Se lo merecían!