‘Sueños de libertad’, capítulo 122: Jesús decide drogar a Begoña para poder manipularla

No es ningún secreto que Sueños de libertad se ha convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. ¡Es sencillamente sorprendente y espectacular!

Recientemente hemos podido disfrutar del capítulo 121 de Sueños de libertad en Antena 3. Así pues, somos testigos de cómo Jaime ha descubierto que Luis y Luz han experimentado un nuevo acercamiento. Es por eso que se ha visto obligado a tomar una de las decisiones más importantes y contundentes hasta la fecha.

“No tengas miedo, yo estaré a tu lado”: la emotiva reacción de Marta al enterarse del tumor de Jaime. 💔😢#SueñosDeLibertad https://t.co/2SstySx1FJ ◀ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) August 14, 2024

Damián empieza a sentir celos de la atención que Isidro está recibiendo por parte de Julia y Digna. Es por eso que se ha propuesto hacer todo lo que está en su mano para intentar recuperarla a la mayor brevedad posible. Todo ello mientras María ha comenzado a sentir confusión sobre sus viajes a Madrid.

Y es que está cada vez más convencida de que, a pesar de todo, Gema ha vuelto a verse las caras con Ernesto. Es evidente que no va a parar hasta comprobarlo. Luz, por su parte, ha descubierto a Begoña robando diversas pastillas del dispensario. La joven no tarda en prometer que no volverá a hacerlo, ya que es consciente de las consecuencias de sus actos.

¡Joaquín y Gema lo consiguen! 😍 Peralta les hará una oferta por las tierras que quieren en #SueñosDeLibertad 🙌 https://t.co/arbAptpLfL ◀ — Sueños De Libertad (@SuenosLibertad_) August 14, 2024

Después de todo, por fin sabemos lo que sucede en el episodio 122 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta forma, observamos cómo Jesús ha tomado la firme decisión de empezar a drogar a Begoña. Y todo con el objetivo de manipularla y hacerle creer que es viable el plan de marcharse a vivir a Londres una temporada.

Lejos de que todo quede ahí, somos testigos de cómo Andrés ha hecho un encargo muy especial a María. ¿En qué consiste? En cuidar hasta el más mínimo detalle de los preparativos del aniversario de la empresa. Todo ello mientras Luz ha dado el paso de confesar a Andrés los planes que Begoña tiene de marcharse a Londres por una temporada.

La mujer de Jesús, por su parte, desvela a Luz su plan de fuga. A pesar de todo, los efectos secundarios de la droga que le está suministrando su marido han hecho creer algo a Luz: y es que Begoña continúa medicándose. Tras conseguir la ansiada libertad, Tasio se ve obligado a hacer frente a todos y cada uno de esos problemas por los que acabó en prisión. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.